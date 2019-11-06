Русского профессора в Латвии обвиняют в разжигании национальной розни к танкам США

Заседание 4 ноября в суде Видземского предместья Риги по делу 65-летнего доктора экономики, правозащитника, видного деятеля Русской общины Латвии Александра Гапоненко, обвиненного в разжигании межнациональной розни, после блестящей речи адвоката Иммы Янсоне решили, по просьбе прокурора, перенести на 11 декабря. Сторона обвинения хочет подготовить ответ для итогового выступления. После чего — последнее слово обвиняемого и вердикт суда.

Прокурор Алдис Ласманис еще 8 октября запросил у суда для пожилого профессора 1 год и 10 месяцев заключения, несмотря на то, что публицист, писатель, исследователь истории русских Прибалтики и активист Штаба защиты русских школ в 2018 году по другому делу («деятельность против Латвии») во время предварительного следствия уже провел в Рижском централе 4 месяца и был выпущен до суда по состоянию здоровья. У правозащитника — больное сердце, и новый срок, как минимум, серьезно усугубит, а то и погубит жизнь Гапоненко. За что же пытаются свести с ним счеты? Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался во всем на месте.

Неуемный Гапоненко и месть «Нацобъединения»

Скрутили Гапоненко 20 апреля 2018 года возле подъезда его дома работники полиции безопасности (ныне СГБ — Служба госбезопасности) в масках. Повалили лицом в землю, надели наручники, а потом устроили многочасовой обыск в квартире. Позже выяснилось, что заявления на правозащитника накатали не какие-то там обыкновенные граждане, а члены правящей партии — ультраправого «Национального объединения», среди которых были тогдашний министр юстиции и нынешний — тоже. Этот пост, как и кресла министров культуры и земледелия, национал-радикалы, задающие тон в правительстве и Сейме (председатель парламента тоже их человек), оставляют традиционно за собой. Он позволяет им многое. Некоторые заявители, не стесняясь, использовали для обращения в СГБ партийные бланки.

Отмечу, что именно депутаты «Национального объединения» совместно с организацией бывших легионеров СС Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы») организуют ежегодные шествия в центре Риги в честь бойцов двух латвийских гренадерских дивизий Waffen SS. Ликвидация русского образования в республике тоже осуществляется с подачи «Нацобъединения».

А тут Гапоненко, у которого более 500 научных и публицистических статей, дюжина книг, причем ученый не просиживает штаны в кабинете — он один из активных правозащитников. Для патологических националистов профессор как бельмо в глазу. То он бьется за русские школы, то документальный фильм в двух частях снимает («Латвия, которую мы потеряли»), то пишет книги о русском присутствии здесь задолго до возникновения страны под названием Латвия, то инициирует поправки к Конституции Латвии о придании русскому языку статуса второго государственного, то выступает с критикой позиции Латвии в отношении неграждан и нацменьшинств на сессиях ОБСЕ, то в 2013 году выступает одним из основателей общественной организации «Конгресс неграждан», то подает иск в Европейский суд по правам человека по поводу лишения властями ЛР части русского населения прав гражданства, то с 2014 года организует с единомышленниками в Риге шествие «Бессмертного полка».

Ровно с того же года он подвергается преследованиям со стороны спецслужб, они включают его в свои отчеты, задерживают, проводят обыски. Но неугомонный Гапоненко с 2015 года возглавляет прибалтийское отделение «Изборского клуба», а в 2017 году подает иск в прокуратуру Международного уголовного суда о преследовании русских активистов в Латвии как «преступлении против человечности, совершаемом рядом членов правящей элиты». И это далеко еще не все, что успевает делать член правления «Русского союза Латвии». Вот в 2018 году его и решили закрыть, «накопав» семь постов с его же страницы в Facebook, часть из которых была написана им еще зимой и весной 2015 года.

К слову, во время отсидки в тюрьме, находясь в камере-одиночке или вместе с другими заключенными, Гапоненко спасался тем, что писал книгу «Битва при Молодях» (неизвестные страницы русской истории) о постепенном превращении русских народностей при Иване Грозном в русскую нацию.

«Американские танки и концлагеря для русских Латвии»?

Первой для уголовного дела против Гапоненко была использована ссылка в Facebook от 27 февраля 2015 на интервью правозащитника российскому порталу «Notum info»: «Прибалтика в огне: от факельных шествий неонацистов до разжигания большой войны». В этом интервью публицист отмечает, что в республиках Балтии идет активная подготовка титульного населения к участию в военных действиях. И ориентируется прибалтийская элита, мол, на исторический опыт довоенных республик, в которых в 30-е годы были установлены «мягкие нацистские режимы».

«В годы войны правящая титульная элита практически в полном составе перешла на службу к немцам и с большой радостью участвовала в уничтожении неполноценных этнических «элементов«: евреев, цыган, славян, — указывал Гапоненко в интервью. — Похоже, повторить эти действия планируют и в ближайшее время. Иначе зачем, к примеру, проводить факельные шествия неонацистов?! Признаюсь, в Эстонии я этого шествия не видел и теперь уже не увижу, поскольку меня на 10 лет лишили права въезжать в эту страну за критику ее политики этнической дискриминации (публицисту запрещен въезд и на Украину, в Литву и Молдавию. — Прим. ФАН). А вот в Латвии подобного рода шествие довелось наблюдать 11 ноября прошлого года в государственный праздник — День Лачплесиса (день памяти воинов, отдавших жизнь за свободу Латвии. — Прим. ФАН). На улицы столицы вечером вышли тысяч двадцать человек с факелами, и они кричали «Мы латыши!», «Латвию — латышам!». Знаете, эта картина напомнила мне фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь (Хелена Берта Амалия Рифеншталь — танцовщица, актриса, а затем режиссер и пропагандист Третьего рейха. — Прим. ФАН) о том, как нацистское руководство буквально зомбировало немцев идеей сложить свои головы за интересы высшей нации перед началом Второй мировой войны».

Еще для примера комментарий Гапоненко в Facebook от 16 марта 2015 года, в котором он написал, что «уже во всем мире понимают, что американские танки в Латвии для того, чтобы расстреливать местное русское население и обеспечить его перемещение в концлагеря. И торжественное шествие латышских нацистов 16 марта к памятнику Свободы в Риге есть открытая демонстрация местным русским, евреям и прочим «инородцам» готовности нынешних властей повторить этнические чистки, которые были проведены их духовными наставниками в 1941-1945 г. на этой территории. Тогда эта территория называлась рейхскомиссариат Остланд, сейчас это будет штат Гуантанамия».

Резко? Весьма. Панически? Да, пожалуй. Но ведь в истории было много такого, что заставляет убояться порой и соседей. И ведь Гапоненко написал этот комментарий не с бухты-барахты, а к видеоролику с фрагментом выступления замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой (ныне директор этого Департамента и официальный представитель МИД РФ с 10 августа 2015 года) в передаче «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» от 11 марта 2015 года. Напомню, что та передача начиналась с кадров разгрузки американской бронетехники в рижском морском порту 9 марта и обсуждения темы «Где же остановится НАТО?». Паром Liberty Promise («Обещание свободы») привез тогда в Латвию 3 тысячи военных и 750 единиц военной техники, включая танки и БМП, как сообщал телеведущий Евгений Попов. Официальная цель — военные учения Atlantic resolve («Атлантическая решимость»). Как было обещано, после маневров вся техника должна была остаться в Прибалтике. Как, видимо, и предыдущая. Участвовавший в передаче политолог Эйнарс Граудиньш по этому поводу тогда заметил, что мы можем в интернете найти информацию о ввозе техники, а вот о вывозе ее — нет. А ведь военные учения со времени вступления республик Балтии в НАТО в 2004 году идут здесь практически в режиме нон-стоп и лишь увеличиваются в количестве живой силы и техники…

«Все, что мы видим, это менталитет той [предвоенной] эпохи. Мы из него вышли уже, мы — другие, и вы никак этого не можете понять. А там [в Латвии] всё сороковым годом живут, — заявила в той передаче Мария Захарова, обращаясь в том числе и к своему оппоненту, американскому журналисту Майклу Бому, участнику многих ток-шоу. — Почему вы считаете, что они [в Латвии] испугались России? А почему вы не думаете, что они испугались именно тех самых 600 тысяч [русских Латвии], над которыми они много лет точно так же, как на Украине, издевались. Не давая им образования на своем родном языке, («гражданства!» — вставляет телеведущий), не развивая их культуру… Почему вы считаете, что они [власти Латвии] вдруг не поняли, что эти люди [русские и русскоязычные] они тоже не твари дрожащие, а право имеют…»

Теперь пассаж Гапоненко про американские танки становится более понятен, хотя звучит как фантастический прогноз! Но, согласитесь, невозможно говорить о разжигании национальной ненависти к американским танкам, как к американскому этносу, которого к тому же не существует.

Что же касается прогнозов и фантастики, то заметьте: буквально спустя месяц СМИ в Латвии и вне ее стали писать о весьма зловещей инициативе, запущенной на латвийском ресурсе peticijas.com в день рождения Гитлера 20 апреля 2015. Совпадение вряд ли случайно, ведь автор петиции некий Каспарс Межавилкс («Лесной волк», как переводится с латышского эта фамилия) предлагал устроить «превентивное размещение промосковских сил (неграждане ЛР и граждане России с видом на жительство) на отдельных территориях, поднадзорных МВД и службам безопасности Латвийской Республики». Так что там писал Гапоненко о концлагерях?

«Ясно, что в случае агрессии России против Латвии и других соседей, неграждане и граждане РФ с видом на жительство помогут агрессорам и оккупантам даже с оружием в руках. Готовы ли мы ждать? Национально мыслящим политикам в конце концов следует начинать что-то делать» — все предельно просто объяснил Каспарс.

А о том, что делать, вы уже прочитали выше. Ведь «только тогда [изолированные] кремлевские агенты не смогут нанести ущерб Латвии. Нам надо сохранять живую силу народа и ожидать помощи от союзников НАТО», говорится в петиции. Лишь за пару дней она набрала полторы тысячи подписей! Но СГБ (Полиция безопасности) никакого «состава преступления с уголовно-правовой позиции» во всем этом не обнаружила, как заявил тогда представитель спецслужбы телеканалу LTV7.

На Милду уже мочатся солдаты США…

И еще о прогнозах-предсказаниях ученого, который никогда при этом не называл себя футурологом. В 2016 году Гапоненко предсказал, что американские солдаты станут мочиться на национальный символ Латвии — памятник Свободы, что и произошло 8 марта 2019 года. Около девяти вечера двое американских солдат из размещенного в Латвии контингента НАТО справили малую нужду на смотровой площадке памятника. Они были практически тут же задержаны и позже оштрафованы каждый на 400 евро. Причем оба были абсолютно трезвыми…

«Смешно и грустно, — написал по этому поводу 15 марта 2019 года Александр Гапоненко на своей странице в Facebook. — Три года тому назад против меня возбудили уголовное дело за то, что я высказал предположение, что американские военные будут вскорости мочиться возле памятника Свободы. Я возмущался тем, что латвийская святыня будет опозорена. Полиция безопасности, наемные эксперты, прокуратура возмутились тем, что я осмелился высказать такое гнусное предположение и оценили его, как возбуждение ненависти к американскому народу. То, что пьяные военные и народ разные вещи, никто слышать не хотел. Теперь мое предсказание сбылось. А в понедельник будет суд, в котором, как раз рассматривается эпизод с моим предсказанием о возможности оскорбления памятника Свободы. А никто не хочет возбудить уголовный процесс по поводу реального надругательства над латвийской святыней? Или статья о разжигании ненависти применяется только против русских правозащитников? То, что я защищал латвийские святыни от возможного оскорбления действием, никого не интересует?»

Как выясняется, никого. По крайней мере из власть предержащих. К слову, традиция мочиться на памятник Свободы возникла у иностранцев практически с момента вступления в ЕС, с 2004 года, когда открылись границы. Больше всего в этом преуспели представители Британии, повадившиеся устраивать в Риге мальчишники и на спор оскверняющие памятник Свободы. Что им какой-то штраф, когда куш выигравшего «пИсателя» составляет несколько тысяч фунтов стерлингов.

«Эксперты» с советским учебником, трудности перевода, легионеры и красноармейцы

В своей речи Имма Янсоне касалась и тонкостей перевода. Скажем, никто из латышских журналистов или экспертов не стал вдаваться в подробности употребленного Гапоненко словосочетания «зубатовская охранка». Зубатова не перевели, а просто выкинули из текста, искажая смысл сказанного, как сравнения, а не утверждения о нынешней «охранке». Хотя бывшего агента царской охранки конца 19 века Сергея Зубатова по праву называют создателем системы политического сыска в дореволюционной России.

Вот и слово «латвиец» означает лишь жителя Латвии, как и международный термин nationality обозначает не национальность, а принадлежность к какому-либо государству.

К слову, что касается экспертов стороны обвинения, фигурирующих в деле Гапоненко. Обе дамы — Илона Кронберга и Илзе Бремере, выступающие экспертами, не сертифицированы в качестве таковых. Если еще можно как-то использовать доводы одной из экспертов, имеющей юридическое образование, в качестве субъективного мнения, то суждения второй — это лишь взгляды частного лица. Странно, что не задействуют специалистов из бюро экспертиз, а приглашают людей практически посторонних.

О каком разжигании ненависти к латышам может идти речь, когда критика касается представителей клана чиновников? Между элитой правителей-неудачников и латышским этносом знак равенств ставить невозможно. Или когда критикуется группа людей, прославляющая бывших легионеров Waffen SS в ежегодных шествиях в центре Риги? Одна-две тысячи человек — это лишь малая толика этноса, тем более, что в шествиях участвуют не одни латыши, к ним присоединяются и представители соседних республик, и гости из Украины.

Но обвинение основывается на том, что между тысячью-другой человек, выходящих 16 марта к памятнику Свободы, и латышской нацией все же можно не делать исключений. Более чем странно! Хотя такие попытки умудряются сотворить и некоторые члены латвийского правительства, например, в лице того же министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, недавно призвавшего гордиться легионерами СС.

А как же тогда резолюции ООН, осуждающие глорификацию нацизма, в частности, в странах Восточной Европы, включая упоминания об этих самых ежегодных шествиях в честь легионеров в Риге? Или принятая Европарламентом 25 октября 2018 года резолюция, призвавшая страны ЕС запретить деятельность неофашистских и неонацистских групп, которую власти некоторых стран ЕС стараются не замечать? В списке стран, допускающих подобные инциденты, значатся Греция, Германия, Польша и Латвия — все с теми же шествиями бывших легионеров СС и их почитателей.

А ведь был и 130-й Ордена Суворова латышский стрелковый корпус, освобождавший в том числе и Латвию от гитлеровцев, включая тех же легионеров СС. За бои по освобождению республики и латвийской столицы в сентябре и октябре 1944 года орденами и медалями были награждены 3418 воинов корпуса. В Красной армии в различных формированиях сражались более 100 тысяч латышей, награждены 17 368 солдат. А младший лейтенант Янис Вилхелмс, гвардии капитан Михаил Орлов и гвардии подполковник Ян Райнберг получили звание Героя Советского Союза (Орлов и Райнберг — посмертно).

Можно вспомнить и 201-ю стрелковую Латвийскую дивизию. Сформирована она была 3 августа 1941 года в Горьком. На 70% была укомплектована добровольцами, из которых граждане Латвийской ССР составляли примерно 90%. Дивизия стала первой советской дивизией, сформированной по национальному признаку. Позже она была преобразована в 43-ю Латышскую дивизию и героически обороняла Москву, участвуя и в контрнаступлении. Потери дивизии превышали половину личного состава, а в 191-м стрелковом полку потери составили 70 процентов! А в июле-августе 1942 года были и кровопролитные бои под Старой Руссой, после них дивизия получила звание Гвардейской. В июне 1944 года 43-я Гвардейская под командованием Альфреда Калниньша вместе с 308-й латышской Краснознаменной стрелковой дивизией, которой руководил Вольдемарс Дамбергс, влились в 130-й латышский корпус.

В лесах Латвии действовали еще и партизаны, сражавшиеся с фашистами. Общая численность советских латвийских партизан, участвовавших в борьбе во время Великой Отечественной войны на территории Латвии в составе 3 партизанских бригад и 20 партизанских отрядов оценивается в 4970 человек. Это разве не представители латышского народа? Или у тех, кто был по другую сторону, и их потомков и приверженцев, есть монопольное право называться народом?

Александр Гапоненко, как подчеркнула в своей речи адвокат, интернационалист. Он ни в каком из своих текстов не оскорбляет латышскую нацию, латышей. А вот, когда сравнивают русских со вшами, здесь как раз-таки можно говорить об оскорбление этноса. Однако в словах депутата того же «Национального объединения» Эдвинса Шноре, как известно, разжигания межнациональной розни обнаружено не было. Он «всего лишь» цитировал слова о русских одного из довоенных латвийских министров.

«Нельзя отрицать, что высказывания Гапоненко остры, порой радикальны и даже алармистские, которые могут затронуть какую-то часть общества и вызвать политические дискуссии, — отметила в своей речи Имма Янсоне. — Однако несомненно что выражения Гапоненко — это политические комментарии, которые в высокой степени защищены правом на свободу слова, чем руководствуется в своей практике и Европейский суд по правам человека. И хотя часть представителей власти Латвии или даже большая часть общества воспринимают эти комментарии, как неприемлемые или обидные, в демократическом обществе они не могут быть основанием для их запрета. Поэтому существующая критика властей — это одно из проявлений демократии, что относится и к конкретному случаю».

А вот реакция представителей власти, направляющих СГБ на борьбу с такими высказываниями — это банальная попытка посчитаться с политической оппозицией, используя имеющийся административный ресурс, подчеркнула адвокат.

Она уверена, что, оценивая доказательства и заключения, имеющиеся в деле, можно сделать вывод, что в конкретной деятельности Гапоненко не были установлены преступные действия и умысел посеять межнациональную вражду или вызвать ненависть к представителям какой-либо национальности. Поэтому адвокат попросила суд оправдать правозащитника.

«Трусы натравливают силовиков на своих политических оппонентов»

На митинге-пикете перед судебным заседанием координатор Совета общественных организаций Латвии Виктор Гущин отметил, что еще в ноябре 2002 года Парламентская ассамблея Совета Европы определила, что в Латвии из-за массового безгражданства сформировался долговременный дефицит демократии. Именно этот дефицит демократии определяет политическую составляющую в судопроизводстве Латвии.

«Политические репрессии и произвол стали неотъемлемой частью сегодняшней жизни Латвии, — подчеркнул кандидат исторических наук Виктор Гущин. — Чтобы защитить наших товарищей: и Александра Гапоненко, и Юрия Алексеева, и Олега Бурака, и всех других, кто подвергается политическим преследованиям со стороны Латвийского государства, необходимы системные изменения. Необходимо ликвидировать массовое безгражданство (Александр Гапоненко, автор статьи и еще более 220 тысяч постоянных жителей Латвии так и остаются негражданами ЛР с октября 1991 года, когда дорвавшиеся до власти реваншисты лишили гражданства республики 800 тысяч человек! — Прим. ФАН) и вернуться к проведению выборов на основе всеобщего избирательного права».

«Необходимо отменить преамбулу к тексту Конституции ЛР (в ней нынешний президент ЛР юрист Эгилс Левитс в 2014 году прописал приоритет латышей над другими этносами Латвии, за что и был выдвинут тем же «Нацобъединением» в президенты, которого выбирают 100 депутатов Сейма. — Прим. ФАН), декларацию об оккупации и декларацию о латышских легионерах Waffen SS, признать за русским языком тот статус, который реально отвечает его положению в нашей стране, — продолжил общественник. — Без таких системных изменений, направленных на демократизацию Латвийского государства, к огромному сожалению, мы будем и дальше сталкиваться с нарастанием политического произвола и репрессий».

После судебного заседания на продолжившемся митинге сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов заметил, что те дебаты, которые идут в суде на деньги налогоплательщиков, где задействованы прокурор, полиция, эксперты, работники суда, должны на самом деле происходить в средствах массовой информации.

«Но из-за того, что инициаторами этих дебатов являются политики «Национального объединения», этого не происходит, — констатировал Митрофанов. — Они — трусы, у которых не хватает сил и знаний для того, чтобы вызвать Гапоненко на первый канал Латвийского телевидения, чтобы с ним сразиться в дебатах. Вместо этого, эти трусливые люди занимаются натравливанием полиции, прокуратуры на своих политических оппонентов. И сегодня адвокат хорошо сказала, что, с точки зрения европейского законодательства, принимаемые меры должны быть направлены на защиту меньшинства. Их нельзя использовать для защиты государства или правящих партий. А у нас происходит совершенно наоборот. Вот почему Латвия — не Европа, и еще долго Европой не станет».

Нынешний судебный процесс над Александром Гапоненко призван запугать русских активистов, подавить борьбу за свои законные права, за возможность получать образование на родном языке. Для «подстраховки» Гапоненко обвиняется еще и в деятельности, направленной против Латвийского государства, что предусматривает лишение свободы до 8 лет. Судебный процесс по этому делу начнется уже 11 ноября.