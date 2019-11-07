Сирийская армия нашла хранилище с оружием боевиков в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

Дамаск, 7 ноября. Сирийские силы безопасности обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, оставленных террористическими организациями, которые когда-то держали под контролем большую часть провинций Даръа и Эль-Кунейтра. В прошлом году сирийской правительственной армии удалось вытеснить боевиков с севера.

Как стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в ходе прочесывания районов, освобожденных сирийской правительственной армией от терроризма, военным удалось обнаружить хранилище, в котором было спрятано множество различного оружия, боеприпасов, снарядов, устройств коммуникации и номерных знаков боевиков. По словам полевого источника, огромное количество оружия в распоряжении боевиков является доказательством того, что незаконным группировкам оказывается мощная поддержка со стороны других стран.

Есть информация, что среди обнаруженного оружия были тяжелые и средние пулеметы различного калибра, автоматические и снайперские винтовки, гранатометы, реактивные и противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, минометы, гранаты и другие.

Напомним, что практически ежедневно сирийская правительственная армия находит остатки вооружений боевиков. Это происходит во время осмотра освобожденных городов и населенных пунктов. Все найденное оружие, как правило, ликвидируется. Вместе с военными работает специальная бригада обученных саперов, которые ликвидируют самодельные взрывные устройства и мины-ловушки.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сирии обнаружили большое количество противотанковых мин американского и израильского производства, оставленных террористами в южной части провинции Эль-Кунейтра. Тайник располагался неподалеку от колючей проволоки, на сирийско-израильской границе.