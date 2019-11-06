В RT рассказали об угрозах российским журналистам в западных странах

Москва, 6 ноября. Многие российские журналисты сталкиваются с дискриминацией в западных странах. Об этом в среду заявила ведущая телеканала RT Анна Книшенко, выступая на конференции, посвященной безопасности сотрудников российских СМИ в регионе ОБСЕ.

«Когда ты говоришь, что ты представляешь российское СМИ, а уж тем более Russia Today, доступ в огромное количество учреждений тебе сразу заблокирован. И здесь очень показателен пример Франции. Доходит до прямых угроз в адрес руководителя канала RT France», — отметила она.

По словам Книшенко, военкоры часто сталкиваются с угрозами в свой адрес во время работы в горячих точках, к примеру, в Донбассе или в Сирии. Однако то же самое сегодня происходит и в Европе, где помимо всего прочего российским журналистам также закрывают доступ в официальные учреждения.

Ранее о дискриминации российской прессы заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, у этого явления есть нечто общее со знаменитым «делом Скрипалей» — никто ничего не объясняет.

Речь идет об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. За год проведения расследования Лондон не предоставил никаких доказательств.