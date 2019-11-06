Выявленные ФЗНЦ оскорбления госсимволики показали необходимость изменения законодательства

Работа Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) по очищению Интернета от оскорбительных публикаций по отношению к российской символике показала необходимость внесения изменений в законодательство РФ.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что работа над мониторингом популярных социальных медиа на предмет размещения материалов, оскорбляющих национальную символику России, велась на протяжении шести месяцев. За это время была проделана кропотливая работа. В результате в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений. Несмотря на явный негативный эффект от публикации такого «контента», ведомство долгое время хранило молчание и не уделяло должного внимания столь серьезной проблеме. Однако ситуация постепенно меняется.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила ФЗНЦ о проведении проверки, в которой были задействованы эксперты РГПУ им. А.И. Герцена. В конечном итоге 60% отобранных материалов были признаны оскорбительными. Среди них были явные оскорбления в адрес российской символики, в отношении государственных лиц и общественно-политических процессов. Проанализированные материалы стали основанием для ведомства создать проект представления Роскомнадзору о блокировке 118 ссылок на оскорбляющие символику РФ материалы. Проект был передан в Генпрокуратуру РФ.

Фонд защиты национальных ценностей поднял очень серьезную проблему и делает все необходимое, чтобы добиться ее решения. Кропотливая шестимесячная работа принесла первые плоды. Однако для достижения поставленной цели в виде очищения Интернета от оскорбительного и опасного для общества «контента» требуется массовое вовлечение в процесс государственных органов, а также изменение законодательной базы. Нынешнее законодательство не отвечает современным требованиям по защиты общества от негативных публикаций и имеет явные дыры, которые необходимо залатать.

Оскорбление государственной символики

Вот лишь две из многочисленных публикаций, собранных из Интернета и представленные сотрудниками ФЗНЦ, в которых имеются все признаки нарушения закона и оскорбления символики Российской Федерации.

На данной картинке изменению подвергся герб РФ, двуглавый орел. Очевидно, что такой «контент» оскорбляет российское общество и подпадает под удаление согласно статье 15.1-1 ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Стоит отметить, что ограничению подвергаются не только непосредственно материалы, но и ресурс, их распространяющий.

Многие пользователи Интернета уверены, что в социальных сетях можно публиковать оскорбительные и даже нарушающие закон высказывания, подгоняя это под свободу слова. Такие люди зачастую не осознают негативные последствия от своих действий и чаще всего избегают наказания. Чувство безнаказанности рождается у пользователей в результате отсутствия должного контроля за публикациями в социальных сетях, а также из-за наличия пробелов в законодательстве РФ.

В данном случае гордость народа, государственный герб и двуглавый орел в виде символа были оскорбительным образом изменены. Подобная публикация также оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет неуважение к государственной символике.

У части агрессивных пользователей в ход идут не только оскорбления в адрес российского флага, герба и народа России. Недовольство таких людей определенными процессами в стране и должностными лицами порождает возникновение публикаций, в которых имеют место не только оскорбления с использованием ненормативной лексики, но и открытые призывы к преступным действиям. Очевидно, что такой «контент» может привести к трагичным последствиям, поэтому должен подвергаться тщательному контролю.

Оскорбительные публикации о мэре Москвы Сергее Собянине привели к тому, что некоторые пользователи развили тему фактически до призывов устраивать расправы над россиянами и нарушать закон. Очевидно, что подобный «контент» является опасным и порождает в обществе ненависть и злобу.

Изменение законодательства России

Главной проблемой нынешнего законодательства в деле пресечения публикации оскорбительных материалов — это недоработанная система. Бюрократические проволочки мешают органам быстро выявлять и удалять нарушающие закон публикации. Именно поэтому ФЗ-149 «Об информации» требует изменения с целью ускорения пресечения нарушений. Внесение корректировок позволит существенно повысить эффективность системы блокировки оскорбительных материалов. Причем стоит понимать, что далеко не все публикации, которые показывают символику РФ в негативном свете, должны подвергаться блокировке.

Любое изменение законов, касающихся информационной свободы, зачастую воспринимается обществом как введение цензуры и попытки ограничить свободу слова. Однако удалению и блокировке подвергаются лишь те материалы, которые действительно являются оскорбительными, унижают достоинство россиян и представляют символику страны в искаженном, оскорбительном виде. Стоит отметить, что на данный момент решение о блокировке может тянуться месяцами в связи с недоработанным законом. За это время могут наступить негативные последствия, поэтому данный закон стоит доработать в сторону упрощения процедуры блокировки.

Также не стоит забывать о пресечении подобной деятельности. На данный момент явные нарушители закона зачастую не подвергаются даже административному наказанию. Чувствующие полную безнаказанность хулиганы должны осознать уровень негативных последствий, к которым может привести их деятельность. Для достижения этой цели следует внести корректировки в ст. 329 УК РФ, которая посвящена надругательству над государственной символикой. На данный момент это касается физического воздействия на герб или флаг страны. Глумление над госсимволикой в Интернете также стоит включить в данную статью, что станет отличным сдерживающим моментом для преступников, унижающих символику страны и ее народ.