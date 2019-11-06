Украинский суд отложил заседание по делу Вышинского

Киев, 6 ноября. Украинский суд отложил заседание по делу исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, сообщили представители прокуратуры Украины.

Заседание перенесено на 14 января 2020 года. Напомним, ране Вышинский отмечал, что не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по состоянию здоровья. Адвокат журналиста подчеркнул, что будет просить перенести заседание в Киеве.

В украинской прокуратуре подтвердили, что 6 ноября Вышинского не было на судебном заседании.

«По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении, — сообщается в телеграм-канале украинского ведомства. — Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14.01.2020 года».

Напомним, экс-руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский был задержан СБУ в мае прошлого года. Журналиста обвинили в якобы государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд арестовал его сроком на 60 дней, позже эта мера пресечения многократно продлевалась.

28 августа этого года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, однако дело в отношении него не прекращено.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», в число лиц, переданных украинскими властями, был включен Вышинский.

Президент России Владимир Путин, комментируя дело против Вышинского, подчеркивал, что журналиста арестовали «за его прямую профессиональную деятельность». На Украине Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.