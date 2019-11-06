Национал-социализм рвется к реваншу в Германии. Колонка Евгения Беня

Шесть лет назад я побывал в Мюнхене на футбольном матче Лиги чемпионов между местной «Баварией» и ЦСКА. Сзади меня сидел болельщик «Баварии» лет так под восемьдесят и, к моему удивлению, задумчиво повторял по-немецки: «Да, той войне еще не конец!» Мюнхен, конечно, место особое. Именно в его пивных под пламенные истерики Гитлера зарождался германский национал-социализм.

Я интересовался у пожилых местных жителей, что они помнят про Вторую мировую войну, какими им представляются теперь образы фюрера и его приспешников, и всякий раз ответом было молчаливое смущение. Словно заданные мной вопросы касались интимной жизни собеседников, которой в приличном обществе делиться не принято.

Тогда мне ненароком думалось о том, что уходящим от предложенной темы не помешало бы время от времени повторять просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» (1965). А теперь, в преддверии 75-летия Великой Победы, целесообразно было бы, чтобы эта документальная киноклассика оказалась в сетке вещания ведущих германских телеканалов. Тем более в связи с рядом недавних событий.

На днях немецкий телеканал n-tv показал в прямом эфире, как демонстранты освистали канцлера ФРГ Ангелу Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации NSU («Национал-социалистическое подполье») в саксонском городе Цвиккау.

В своем коротком выступлении Меркель выразила соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарила полицию Цвиккау за работу. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер возмутился демонстрацией против «оказания почестей людям, которые были безвинно и коварно убиты».

Как рассказал РИА Новости представитель полиции Цвиккау, в демонстрации рядом с мемориалом участвовали около 20 человек, однако он отказался сообщить, кто является организатором акции.

Ранее в аккаунтах, которые использует в том числе общественное движение «Про Хемниц», возникшее в прошлом году в саксонском городе Хемниц на юго-востоке Германии, где сирийским беженцем был убит 35-летний немец Даниэль Хиллиг, были распространены призывы «устроить встречу Меркель в Цвиккау».

Еще в начале октября полиция Цвиккау сообщала, что второй мемориал, посвященный первой жертве «Национал-социалистического подполья», подвергся нападению вандалов. Мемориал в виде деревянной скамьи был установлен на месте предыдущего — дуба, который спилили ранее. Оба мемориала были посвящены Энверу Симсеку, продавцу цветов с турецкими корнями, убитому членами NSU в Нюрнберге в 2000 году. Он был первым из 10 человек, убитых в ходе серии нападений на мигрантов в 2000–2007 годах.

На счету национал-социалистов из Цвиккау убийство восьмерых турок, одного выходца из Греции и одной сотрудницы полиции, а также серия ограблений и теракты с закладыванием взрывчатки.

И наивно было бы списывать террор неонацистов на поток нелегальных мигрантов. В этом октябре два человека были убиты после того, как вооруженный преступник попытался ворваться в синагогу в городе Галле на востоке Германии в священный для иудеев день Йом-Киппур. В момент нападения в синагоге находились десятки человек.

Нападающий транслировал свои действия в прямом эфире в Интернете через одну из игровых онлайн-платформ. На этом видео, которое затем было удалено, он высказывает антисемитские реплики, а затем направляется на машине к синагоге, где пытается выстрелами из автомата взломать запертую дверь. Увидев, что его попытки не принесли результата, нападавший застрелил двоих человек, находившихся неподалеку.

27-летний неонацист, одетый в военный камуфляж и вооруженный до зубов, был задержан прибывшими полицейскими.

«Согласно информации федеральной прокуратуры, есть достаточно признаков, указывающих на его крайне правые экстремистские побуждения», — заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

После трагедии Ангела Меркель пришла на поминальную службу по погибшим в берлинскую синагогу.

В Германии сейчас не больше 200 тысяч евреев, но год назад правительству страны пришлось ввести новую должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. Одно из первых заявлений уполномоченного Феликса Кляйна напоминает о временах Третьего рейха. Кляйн прямо дал совет:

«Я не рекомендовал бы евреям всюду в Германии носить кипу. Увы, я вынужден это признать. В сравнении с более ранним временем мне, к сожалению, пришлось изменить свое мнение».

Каждый четвертый немец мыслит в понятиях антисемитизма — к этому выводу пришли авторы опроса 1300 респондентов, проведенного Всемирным еврейским конгрессом, пишет германская Süddeutsche Zeitung. 41% населения Германии недоволен, что евреи слишком много говорят о холокосте. 25% всех немцев и 18% тех, кто причисляет себя к «элите», придерживаются антисемитских взглядов. Более того, антисемитские стереотипы распространены даже среди выпускников высших учебных заведений.

И, хотя такого рода опрос не обязательно считать наверняка достоверно отражающим ситуацию, сами по себе факты — упрямая вещь. И их, как видно, более чем достаточно. И, прежде всего, вопиющих попыток дискредитации роли многонациональной Красной армии и русского народа во Второй мировой войне, имеющих устойчивый привкус неонацизма. И, надо полагать, в канун 75-летия Победы число подобных кощунственных проявлений в Германии может еще вырасти.

Немецкая журналистка Зильке Бигалке, родившаяся в 1983 году, в конце января 2019 года заявила в газете Süddeutsche Zeitung, что «Москва злоупотребляет памятью о жертвах блокадного Ленинграда»:

«Блокада была геноцидом. Но после войны ни одна из двух сторон не была заинтересована в том, чтобы так ее называть. Московская власть до сих пор представляет тех, кто оказался в оккупации, как героев, которые мужественно оказывали сопротивление немцам. …В России не любят задавать вопрос о том, был ли Сталин готов пожертвовать жизнями этих людей так же легко, как его противники. …Жертвы блокады — так хотят это видеть — отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто бы это оправдывает их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет значимость произошедшего, и это опасно».

Зигалке не имеет представления ни о соответствующих директивах немецкого командования, ни о приказе Гитлера от 7 октября 1941 года, в котором тот прямо уточнял, что ни один немецкий солдат вообще не должен вступать в Ленинград. Фашисты прямо ставили задачу — выморить ленинградцев голодом — и целенаправленно препятствовали любой возможности доставки продовольствия и ухода жителей из города, тогда как РККА не раз предпринимала попытки прорыва блокады.

В начале июля в газете Die Welt журналист Свен Келлерхофф утверждал, что бой под Прохоровкой на Курской дуге ошибочно считают крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. На самом деле никакой победы не было, а монумент в память о торжестве советских танкистов пора снести. Автор статьи ссылается на недавно обнаруженные фотографии поля боя, которые, по его словам, доказывают, что битва под Прохоровкой была просто бойней.

Даже сама полемика с этим Келлерхоффом, по оценке из бундестага, запустившим фейк, как представляется, граничит с бессмыслицей. Какое вообще дело германскому автору до российских памятников на нашей земле, которые воздвигнуты в память о победе над злом фашизма, разжегшего войну на полное уничтожение России и целых ее народов и уничтожившего на советской территории десятки миллионов людей?

Тем более что на самом деле этой ложью газета Die Welt цинично, но безуспешно попыталась сделать антирекламу выставке «Курская дуга» к 76-й годовщине начала Курской битвы в Российском доме науки и культуры в Берлине. Экспозиция открывалась 23 июля в рамках проекта «Русские сезоны». На выставке из фондов Музея Победы были представлены фотографии образцов оружия, формы и амуниции участников Курской битвы, личные документы бойцов РККА, копии наградных листов, благодарности верховного главнокомандующего, агитки и плакаты, периодика, карты и схемы сражений.

Так что в засаде у семи десятилетий общепринятых в ФРГ вины и покаяния на самом деле все еще готовится к прыжку раненый, но, как выясняется, недобитый волчара национал-социализма. И, если нынешние германские власти не справятся с его подлым оскалом, с рецидивом его отъявленной злости, подпитываемой не выведенными до конца ядовитыми бациллами гитлеровской идеологии, Германию ждет большая беда. И не только Германию…