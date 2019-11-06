Россия обеспокоена наращиванием сил НАТО на востоке Средиземноморья

Москва, 6 ноября. Москва обеспокоена действиями стран НАТО, в том числе США, по наращиванию военного присутствия в Восточном Средиземноморье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

«Мы в принципе озабочены тем, что происходит в Восточном Средиземноморье, в том числе не в последнюю очередь действиями США и НАТО по наращиванию своего военного присутствия в этом регионе с откровенным антироссийским намерением», — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Осенью прошлого года стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море и начала там проводить операции. Корабли были стянуты в регион, чтобы продолжать «поддерживать» союзников по Североатлантическому альянсу, а также других партнеров. В то же время НАТО наращивает свое присутствие и в других точках мира, в частности в Черном море.

На днях сообщалось, что в начале ноября прошли совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в рамках финальной проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в Средиземном море. В маневрах были задействованы свыше пяти боевых кораблей и судов обеспечения.