Эксперты рассказали, в наряде какого цвета лучше встречать Новый год

Москва, 6 ноября. Эксперты рассказали, в одежде какого цвета лучше всего встречать Новый год, чтобы наступающий 2020-й был благоприятным во всех отношениях.

Согласно восточному гороскопу, Крыса всегда отличалась мудростью, проницательностью и неприхотливостью. У нее есть уникальная способность — приспосабливаться к любым обстоятельствам. Именно поэтому эксперты не дают конкретных рекомендаций по выбору цвета одежды в новогоднюю ночь, однако есть важный нюанс — наряд должен быть новым. Это связано с тем, что Крыса — первый знак, который открывает 12-летний цикл.

Эксперты подтверждают, что в наступающем новом 2020 году грядут перемены, поэтому и наряд должен быть новым. При этом они дают несколько советов по выбору цвета: лучше остановить свой выбор на одежде с элементами золотых и металлических оттенков, серых, светлых или молочных цветов.

Сервировка также должна быть особенной. Стоит отдать предпочтение посуде белого с зеленым или синим цветами, золотистым или бежевым оттенкам. Об этом пишет Planet Today.