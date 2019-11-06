Брэд Питт мешает Джоли уехать из США

Лос-Анджелес, 6 ноября. Голливудская актриса и продюсер Анджелина Джоли заявила, что хочет уехать из Соединенных Штатов, но не может этого сделать до тех пор, пока их с Брэдом Питтом дети не достигнут совершеннолетия. Об этом кинодива рассказала в интервью глянцевому изданию Harper's Bazaar.

«Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. В настоящее время я должна находиться там же, где их отец», — пояснила звезда Голливуда.

При этом 44-летняя Джоли не уточнила, куда конкретно она планирует переехать, но обратила внимание, что ей всегда была интересна Африка.

Джоли и Питт развелись три года назад после двух лет брака и практически 10 лет отношений. Звездный тандем воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Старший сын Мэддокс, которому летом исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее. Все остальные дети живут в Америке.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что дочь «главной расхитительницы гробниц» Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу, устав от внимания поклонников ее звездной матери.

Напомним, в 2005 году Джоли была удостоена Гуманитарной премии Организации объединенных наций, а в 2013 года артистке была вручена почетная награда имени Джина Хершолта за активную волонтерскую гуманитарную деятельность.