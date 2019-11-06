Минприроды России назвало причину отставки куратора мусорной реформы

Москва, 6 ноября. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

Представитель ведомства рассказал, что кандидатура нового замминистра уже представлена на рассмотрение правительства. Минприроды ожидает скорейшего решения по данному вопросу.

«На момент отсутствия весь блок (твердые коммунальные отходы (ТКО), Байкал, департаменты охраны окружающей среды и госрегулирования в сфере ТКО) временно курировать будет Светлана Радченко», — приводит слова представителя министерства «Интерфакс».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев соответствующим постановлением освободил Логинова от занимаемой должности. Заместителем министра Логинов был назначен в ноябре 2018 года, сообщает телеканал «360». Он координировал департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Напомним, мусорная реформа стартовала в некоторых регионах России в январе текущего года. Она предполагает модернизацию обращения с бытовыми отхода в части сбора и переработки мусора, передает НСН. Также предусмотрено создание единых региональных операторов, которые будут работать с ТКО.