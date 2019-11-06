Пургин выведет Новороссию из украинского информационного поля

Известный патриотический ресурс «Информационное агентство «Новороссия» возглавил политик, общественный деятель, основатель Донецкой Народной Республики, экс-спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин. 6 ноября он стал главным редактором издания. Прежний главред «Новороссии» Станислав Смагин, ставший инициатором назначения донецкого политика на эту должность, будет теперь выпускающим редактором.

Находящийся в данный момент в Донецке корреспондент Федерального агентства новостей пообщалась с Андреем Евгеньевичем и расспросила, в чем будет состоять миссия издания под его руководством.

«Миссия портала — стать донбассовским, — заявил он. — На сегодняшний день он патриотический, но он менее донбассовский, чем хотелось бы быть. То есть мы хотим получить читателя донецкого, читателя луганского».

По словам собеседника ФАН, задача портала — развернуть взоры читателей с Украины внутрь Донбасса.

«На сегодняшний день Владимир Зеленский и компания добились одного: мы все равно находимся в системном дискурсе Украины, — констатировал Пургин. — То есть у нас обсуждают огромное количество тех идей, которые делает Зеленский, всех тех перемен, которые происходят на Украине».

Андрей Евгеньевич убежден, что задача агентства — все-таки вернуть донецких в Донецк и обратить взор народа Донбасса на Донбасс.