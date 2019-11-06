Путин поручил прокуратуре следить за использованием средств гособоронзаказа

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре усилить контроль за движением средств, выделенных на реализацию гособоронзаказа. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«Повышенного внимания прокуроров требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе», — отметил Путин.

Глава государства призвал правоохранителей следить за исполнением законов в трудовой, социальной и природоохранной сферах, а также отметил необходимость консолидации усилий для улучшения предпринимательского климата в России.

«Успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета РФ. Ваша задача — ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия», — добавил Путин.

Кроме того, российский лидер призвал руководство МВД продолжить работу над укреплением доверия общества к полиции, а также поручил Федеральной службе исполнения наказаний обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы.

Глава государства также отметил работу ФСБ, подчеркнув, что с начала 2019 года сотрудники ведомства предотвратили 39 преступлений террористической направленности.