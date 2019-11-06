В центре Киева образовался «провал в преисподнюю»

Киев, 6 ноября. Огромный провал дорожного полотна образовался в деловом центре Киева, неподалеку от Крещатика. Как и в прошлом году, из-за крайней изношенности труб взорвался магистральный водопровод с кипятком, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Инцидент произошел поздно вечером 5 ноября. Одна из магистральных трасс украинской столицы, по которой шел кипяток, взорвалась на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели. По счастливой случайности никто из жителей и гостей Киева не пострадал, но в образовавшийся на проезжей части огромный провал рухнуло два автомобиля. Как сообщили ФАН работники киевской коммунальной службы, этот разрыв теплосети будут ликвидировать не менее трех суток.

Все это время «провал в преисподнюю», как его назвали киевляне, будет перекрывать движение по двум важнейшим улицам столицы. А жители окрестных домов будут сидеть без воды — не только горячей, но и холодной.

Впрочем, горожанам к этому не привыкать: подобные провалы грунта вместе с асфальтом и машинами случаются здесь в начале каждого отопительного сезона. В прошлом году всего за одну неделю после того, как власти включили отопление, по всему городу образовалось более 350 фонтанов кипятка разного размера. Поэтому нынешняя катастрофа в центре Киева воспринимается местными как мелкая неурядица.

Как сообщают киевские коммунальщики, на сегодняшний день теплотрассы в городе изношены более чем на 85%. Однако город предпочитает выделять деньги только на мелкие «ямочные» ремонты, не имея даже единой стратегии восстановления трубного фонда.

«Такая идиотская политика скоро приведет нас к полной коммунальной катастрофе, — заявил ФАН один из коммунальщиков. — Нашим жителям стоить уже сейчас к ней морально приготовиться».

Ежегодно в начале отопительного сезона киевляне получают не только тепло в свои дома, но и десятки огромных провалов грунта на улицах и во дворах. По словам специалистов, нынешний «провал в преисподнюю» будет явно не последним.

Фонтаны кипятка — не единственное, от чего страдают жители украинской столицы. В конце октября город накрыл смог, который грозил тысячам граждан тяжелыми отравлениями. Ядовитый туман, пахнущий какими-то химикатами, буквально расползся по улицам и площадям, сообщали очевидцы.