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Кабмин Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из России

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Кабмин Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из России

Киев, 6 ноября. Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из России. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко после заседания правительства в среду.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что украинское правительство приняло решение перенести с 1 марта на 20 ноября 2020 года вступление в силу запрета на ввоз железнодорожных вагонов с истекшим сроком эксплуатации из РФ на Украину.

«Кабмин перенес дату вступления в силу постановления, запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года», — сообщил Гончаренко.

Напомним, 15 мая кабинет министров Украины принял решение запретить ввоз подержанных вагонов из РФ. Постановление должно было начать действовать с 1 марта 2020 года.

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