Сотрудники МИД Бурунди продолжат обучение в Дипломатической академии МИД РФ

Москва, 6 ноября. Ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко обсудил во вторник с министром иностранных дел Бурунди Эзикиелем Нибигиром перспективы обучения бурундийских дипломатов в российском вузе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«Собеседники обсудили также перспективы обучения бурундийских дипломатов в Дипломатической академии МИД России», — говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в 2017 и 2019 годах прошли курсы повышения квалификации 27 сотрудников МИД Бурунди. Глава дипломатического ведомства африканской республики обратился к руководству вуза с просьбой рассмотреть вопрос об организации еще в этом году дополнительных курсов для дипломатов старшего звена Бурунди, Дипломатическая академия МИД РФ подтвердила, что займется этим вопросом.

Ректор российского вуза и бурундийский министр условились о налаживании дистанционного обучения не только действующих дипломатов, но и тех, кто только планирует им стать. Такое сотрудничество, как уточнили в МИД РФ, является результатом высокого уровня двусторонних отношений и отражает дух итогов саммита Россия — Африка.

Также стороны затронули на переговорах темы прошедшего в октябре в Сочи саммита Россия — Африка.