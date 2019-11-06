Россия не станет соучастницей грабящих сирийскую нефть США, заявил Гаспарян

Москва, 6 ноября. США не имеют законного основания находиться на территории Сирии, поэтому ни о каком сотрудничестве Москвы и Вашингтона по вопросу так называемой «защиты» сирийских нефтяных месторождений не может быть и речи. Об этом заявил в среду журналист и политолог Армен Гаспарян.

По словам эксперта, американцы должны как можно скорее покинуть сирийские земли, поскольку они находятся на территории этой страны нелегально.

«Какое отношение к Сирии имеют Соединенные Штаты? Почему мы должны с ними сотрудничать? Россия неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что российская сторона пользуется мандатом законного правительства Башара Асада, чего нельзя сказать о США, сообщает Nation News.

Ранее претендент на пост президента Америки Тулси Габбард обвинила главу Белого дома Трампа в желании украсть у Сирии нефть.

Напомним, курдские бандформирования два года назад оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время официальный Дамаск потратил колоссальные средства. При помощи курдских сил Вашингтон начал красть нефть у сирийцев и нелегально вывозить ее, продавая другим государствам. При этом действуя в обход собственных же санкций. Каждый месяц американцы получают доход в размере свыше 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило министерство обороны РФ, опубликовав снимки с космоса, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими террористами земли в Сирии.