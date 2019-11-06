Эрдоган сообщил о задержании семьи аль-Багдади

Анкара, 6 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании жены известного террориста Абу Бакра аль-Багдади.

«Об этом заявляю впервые: мы поймали жену аль-Багдади. Но мы не кричим об этом как Штаты», — отметил глава государства.

Кроме того, агентство Reuters сообщило о задержании сестры и зятя главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Захват сестры аль-Багдади уже подтвердил в своем Twitter официальный представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Предполагается, что члены семьи боевика смогут предоставить ценные данные о внутреннем устройстве ИГ1.

«Борьба Турции против террора не ослабевает, независимо от его идеологии или происхождения. Арест сестры аль-Багдади - еще один пример успеха наших контртеррористических операций», — пишет Алтун.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 4 ноября 2019 г.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади, который якобы подорвал себя и двух своих детей во время американской спецоперации в сирийском Идлибе. Американские военные быстро похоронили останки преступника в море, так что никаких вещественных свидетельств устранения лидера ИГ не осталось.

Многие эксперты обратили внимание на нестыковки в официальной версии Белого дома. В частности, на опровержение министерство обороны РФ, которое сообщило, что никаких бомбардировок в зоне проведения американской операции в тот день не проводилось. Это прямо противоречит заявлению американской стороны. Кроме того, вопросы вызывает сам факт присутствия аль-Багдади в Идлибе. Этот район Сирии сегодня контролируют запрещенные в РФ группировки «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1, которые конкурируют с ИГ за сферы влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.