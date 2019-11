Эрдоган сообщил о задержании семьи аль-Багдади

Анкара, 6 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании жены известного террориста Абу Бакра аль-Багдади.

Кроме того, агентство Reuters сообщило о задержании сестры и зятя главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Захват сестры аль-Багдади уже подтвердил в своем Twitter официальный представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Предполагается, что члены семьи боевика смогут предоставить ценные данные о внутреннем устройстве ИГ1.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations.