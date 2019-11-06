Курдские боевики вынуждают Турцию продолжить антитеррористическую операцию в Сирии

Атака курдских боевиков на турецкий военный патруль не способствует мирному урегулированию ситуации в Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и политический аналитик Иван Аркатов.

«Встреча» от курдских боевиков

Курдские боевики опубликовали видео, на котором они четко дают понять, что боевые действия против турецких военных на севере Сирии они не прекращали. На видеозаписи была продемонстрирована атака на бронеавтомобиль турецких войск. Турков «встретили» противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

На кадрах видео можно увидеть, что ПТУР направляется к турецкому военному патрулю и через несколько секунд поражает цель. В описании к видеозаписи говорится, что удар курдов по турецкому патрулю был осуществлен во вторник, 5 ноября.

Как заявляют курдские террористы, за прошедшие сутки им удалось уничтожить две единицы военной техники турецкой армии. В комментариях к видео отмечается, что это «работа курдских партизан».

22 октября в Сочи прошла встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итогом стало подписание соглашения о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и террористов организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдским боевикам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров.

Нарушение своих обязательств

Как отметила Наталия Елисеева, несмотря на все достигнутые договоренности, отвод курдских вооруженных формирований до сих пор совершен не был. Она заметила, что действия курдских боевиков вроде встречи турецкой военной техники ПТРК никак не способствует урегулированию ситуации.

«Не исключено, что в ситуацию вмешались американцы, возможно, вновь пообещав курдским формированиям помощь. США сейчас выгодно создать напряженность в регионе, тем самым организовав сирийскому правительству дополнительные проблемы. В противном для американцев случае все внимание останется прикованным к незаконной добыче Соединенными Штатами нефти», — пояснила Наталия Елисеева.

По мнению Ивана Аркатова, ситуация в Сирии остается сложной. Особенно на территориях, которые сейчас незаконно удерживаются курдскими вооруженными формированиями.

Напомним, на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские бандформирования угнетают местное население, устанавливая свои порядки на захваченных землях.

Иван Аркатов напомнил, что с курдами была заключена договоренность — покинуть территории в 30-километровой зоне на севере Сирии. Однако видео показывает, что курдские отряды отказались от своих обязательств и ведут против турецких военных партизанскую деятельность.

«С одной стороны, они (курдские боевики. — Прим. ФАН) соглашаются на сдачу оружия, а с другой — их представители имеют на руках ПТУР. И ими активно пользуются. По факту их основная цель — максимальная дестабилизация ситуации на данной территории, что очень выгодно Соединенным Штатам. Такие действия курдов провоцируют Турцию на продолжение антитеррористической операции», — заключил Иван Аркатов.

Ранее курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством». В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.