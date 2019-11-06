Стремление России к диалогу по контролю над оружием связали с «выдающейся игрой Путина»

Российский президент Владимир Путин стремится к диалогу с другими странами в части контроля над оружием, уверен член комитета Госдумы по обороне, депутат Ринат Хайров.

Президент России объяснил главную задачу новейших систем российского вооружения. По словам лидера страны, оружие необходимо для того, чтобы «гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз». Об этом он заявил на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Глава государства отметил, что российские армия и флот показали свою высокую готовность и страна планирует наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого в настоящее время нет у других стран.

Россия, заметил Путин, обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать. Напротив, пояснил он, российская сторона всегда нацелена на активизацию «разоруженческого процесса».

Как отмечает Ринат Хайров, порох должен быть всегда сухим, чтобы «все было хорошо». Для этого наша наука двигается в развитии военно-промышленного потенциала страны.

«Тот факт, что президент озвучил некоторые виды новых вооружений в послании Федеральному собранию, привел к тому, что многие страны озадачились. Никто толком об этом ничего не знает. Поэтому это просто уловка для зарубежных партнеров, которые задумались, можно или нельзя создать это оружие. Путин — выдающийся игрок в этой части», — заявил Хайров в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам парламентария, в заявлении президента прослеживается желание избежать гонки вооружений с другими странами. Однако, если зарубежный военно-промышленный комплекс что-то создает, Россия всегда производит аналог.

«Тем не менее если бабахнет, то никому легче не станет. В связи с этим где-то нужно остановиться и прийти к тому диалогу, который был. Паритет, который был ранее, нарушен американцами. Путин хочет дать понять им: зачем вы это делаете, тратя кучу денег?» — сообщил собеседник ФАН.

Если бы у России не было оружия, то со страной никто бы не считался на внешнеполитический арене, подчеркивает Хайров.

«Сегодня американцы выступают на правах сильных, и паритеты немного поменялись. Если раньше был Варшавский договор и НАТО, то сегодня первого нет», — добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Член комитета Госдумы по обороне, депутат Владимир Богодухов в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что предложение главы Белого дома хорошее, так как любое ограничение вооружения всегда отражает позитивное решение вопроса.