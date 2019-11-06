Москва, 6 ноября. Бывший защитник «Зенита» и сирийского «Аль-Джаиш» Басель Абдулфаттах в разговоре с Федеральным агентством новостей поделился мнением о поражении петербуржцев в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига» со счетом 0:2.

«Естественно, все ожидали более содержательной игры от «Зенита». Тем не менее, на мой взгляд, игра была ничейной. Первый тайм прошел почти без моментов. Был один момент у «Лейпцига», когда Александр Кержаков отбил удар. И было два достаточно хороших подхода у «Зенита», когда Сердар Азмун практически вышел один на один, и когда Артем Дзюба развернулся в штрафной, не успев отдать передачу как раз Азмуну. Было несколько дальних ударов немцев, но остроты не наблюдалось. Штрафной на последней минуте и гол «Лейпцига», на самом деле, спутал «Зениту» все карты. Кроме того, в моменте с фолом на Дугласе Сантосе, на мой взгляд, нарушение было непосредственно в штрафной, а не на линии. В целом, сценарий был ожидаем: тяжелая, вязкая игра. «Лейпциг» — мощная команда, которая хорошо играет в пас, контролирует игру, действуя «от себя». Если посмотреть процент владения мячом, то он будет 65 или даже 70 в пользу немцев. Но игрой в одни ворота я бы это точно не назвал. Ждал большего от форвардов «Зенита». Моменты были, но их оказалось недостаточно. Не все безнадежно, как могло показаться. Тем не менее, командные взаимодействия «Зениту» необходимо улучшить: были проблемы с выходом из обороны в атаку, в средней линии не было должной поддержки», — сказал бывший футболист.

Экс-защитник «Зенита» прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов. По его мнению, решение тренерского штаба петербуржцев выпустить на поле пятерку защитников абсолютно оправданно.

«Я бы согласился с Сергеем Семаком в том, что касается игры в пять защитников. Думаю, в три центральных стоило сыграть и в Лейпциге. Была сделана работа над ошибками, и решение верное. Единственное, возможно, было бы интересно посмотреть на спаренные фланги. Не знаю, по какой причине не играл Юрий Жирков, но было бы любопытно посмотреть на фланг Жиркова и Сантоса слева и Вячеслава Караваева с Игорем Смольниковым на противоположном краю. Тем самым «Зенит» бы смог более активно действовать на контратаках. К сожалению, в средней линии взаимодействие не получалось. Игра была до первого мяча. К сожалению, гол забил «Лейпциг». Если бы у «Зенита» сыграли два центральных защитника, немцы чувствовали бы себя гораздо комфортнее и создали больше моментов. Семак оправданно поставил пять защитников», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на тот факт, что поражение оставляет «Зениту» шансы на выход в плей-офф, однако в обоих матчах необходимо добиться максимального результата.

«Поражение, конечно, осложнило ситуацию. Не на такой результат мы рассчитывали перед спаренными играми с «Лейпцигом». Мне кажется, «Зенит» заслуживал большего. Сейчас будет тяжело. Сейчас под вопросом даже участие в Лиге Европы, если разобраться. Но если выиграть оба матча, шансы на выход очень неплохие. Главное — не проиграть «Бенфике» на выезде, иначе будут стоять вопросы и по Лиге Европы. После двух первых туров, когда набрали четыре очка, ожидания были совсем другие. Тем не менее, турнирную таблицу не обманешь», — заявил Абдулфаттах.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 27 ноября против «Лиона». Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20.55 по местному времени.