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Россия

Конституционный суд РФ запретил регионам ограничивать проведение мирных акций

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Конституционный суд РФ запретил регионам ограничивать проведение мирных акций

Санкт-Петербург, 6 ноября. Конституционный суд (КС) РФ запретил регионам принимать законы, которые ограничивают права граждан на проведение мирных акций. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте суда.

Поводом для запрета послужило обращение двух жительниц Коми, которым региональные власти отказали в проведении мирных акций, сославшись на положения закона «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми». Женщины обжаловали решение местной администрации в Конституционном суде.

«Законодателю Республики Коми надлежит, исходя из требований Конституции Российской Федерации, внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения», — говорится в постановлении суда.

Как постановил КС, утвердив подобный закон, региональные власти «вышли за пределы законодательных полномочий субъектов РФ». Также в суде подчеркнули, что компетентные органы должны обеспечить реализацию права граждан на проведение публичных мероприятий. Кроме того, в постановлении говорится, что обратившиеся в суд россиянки могут получить компенсацию.

Напомним, летом 2019 года Москву захватила волна незаконных митингов. Одна из таких несогласованных акций, прошедшая 27 июля, вылилась в массовые беспорядки и нападения на правоохранителей.

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Источник: Сайт Конституционного суда РФ
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