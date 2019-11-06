Путин поручил ФСИН ужесточить отбор сотрудников

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ужесточить отбор сотрудников и заострить внимание на качестве их подготовки. Об этом российский лидер заявил на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Путин обратил внимание на важную роль качества подготовки сотрудников мест лишения свободы.

«ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, — констатировал президент России, — в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».

Российский лидер на встрече также отметил работу министерства внутренних дел. По его мнению, руководству ведомства необходимо не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции.

Ранее Путин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили 39 преступлений террористической направленности за девять месяцев этого года.