Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин поручил ФСИН ужесточить отбор сотрудников

30
0 Оставить комментарий

Путин поручил ФСИН ужесточить отбор сотрудников

Москва, 6 ноября. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ужесточить отбор сотрудников и заострить внимание на качестве их подготовки. Об этом российский лидер заявил на встрече в Кремле с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Путин обратил внимание на важную роль качества подготовки сотрудников мест лишения свободы.

«ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, — констатировал президент России, — в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».

Путин поручил ФСИН ужесточить отбор сотрудников

Российский лидер на встрече также отметил работу министерства внутренних дел. По его мнению, руководству ведомства необходимо не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции.

Ранее Путин заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили 39 преступлений террористической направленности за девять месяцев этого года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров