Жизнь в долговой яме — кредиты как новая форма рабства для всех жителей США

Долг, долговая нагрузка, долговые обязательства, кредит, ипотека, банкротство — эти слова каждый житель США знает с пеленок. Понятия, обозначающие долги и наказание за их неуплату, определяют всю жизнь американца — от рождения до могилы. Жизнь в долговой яме — это, собственно, и есть современная американская мечта, рассказывается в аналитической статье «Демография долга».

Увидеть долг воочию

Известно, что Соединенные Штаты являются самым большим заемщиком в истории человечества. Здесь можно воочию увидеть, как быстро и ежесекундно растет внешний долг США.

Однако если внешний долг — это проблема Соединенных Штатов как государства, которую гипотетически (хотя это и крайне сложно) все-таки возможно решить, то каждая конкретная американская семья вынуждена справляться со своей долговой нагрузкой самостоятельно.

В среднем каждая семья в США имеет задолженность, равную ее совокупному доходу за три года. Наличие столь чудовищного и неподъемного долга для подавляющего большинства американцев является данностью, без которой в США просто невозможно существовать.

Даже если у вас на счету или в кошельке достаточно денег, чтобы купить, например, дом, вам его просто не продадут: любая сделка без привлечения кредита или без ипотеки априори считается в США подозрительной.

Более того, продажа чего-либо в кредит — для бизнеса единственная возможность побыстрей что-либо продать, а значит, не меняя изначальную стоимость товара, недвижимости или услуги, получить как можно большую выгоду. Иначе говоря, лучше всего Америка умеет производить долги, а наибольшую прибыль получает с процентов по этим долгам. Проблема только в том, что при такой схеме население пусть и неявно, но постепенно неотвратимо беднеет.

В долгах как в шелках

Сколько и за что должна обычная американская семья, можно посмотреть здесь: долговая нагрузка американца включает в себя различные неотменяемые долговые обязательства, задолженности, кредиты, в том числе ипотечные и автокредиты, кредиты на образование детей, вплоть до кредитов на погребение, и так далее.

Обязательное навязывание всем от мала до велика кредитных карт — следствие той же политики. Главная задача — как можно крепче держать человека за горло, не давая ему шагу ступить без заемных средств. Тех, кто не справляется с долговой нагрузкой, ждет банкротство, предусматривающее в том числе судебную ответственность по долгам, которые гражданин просто не в состоянии выплатить. Фактически это и есть долговая яма, в которую ежесекундно может угодить каждый американец, чтобы потом быть выброшенным на обочину жизни.

Ситуация с закредитованностью населения в США только усугубляется: в последние годы отмечается рекордный рост потребительской задолженности американцев, их долги перед банками и государством растут буквально как на дрожжах, достигая запредельных значений.

Кредиты и проценты

Все американское изобилие держится на кредитах и выплате процентов по ним. США — это импортирующая экономика, страна, которая со дня своего основания потребляет больше, чем производит. Другими словами, американцы живут в долг, покупая товары и ресурсы у всего мира.

При этом рост долгов США прямо пропорционален темпам роста американской экономики. По «случайному» стечению обстоятельств темпы роста ВВП Соединенных Штатов совпадают с темпами роста госдолга США. Таким образом, получается, что США производят только долги, умудряясь при этом потреблять все больше и больше.

Кто заплатит за банкет?

В связи со сложившейся ситуацией возникает вопрос, кто в итоге будет оплачивать весь этот «банкет»? Ответ прост: все оплатит среднестатистический американец, который будет всю жизнь выплачивать не только собственные долги, но и все, что назанимало американское государство на свои собственные нужды. При этом важно понимать, что Америке и ее гражданам рано или поздно придется отдавать все и сразу и, скорее всего, далеко не добровольно. Нынешний американский внутренний долг — это фактически как бомба, которая вот-вот взорвется, предупреждают авторы издания National Interest.

Американцы не только живут в долг, их невыплаченные задолженности переходят их потомкам. После смерти американца его долги приходится выплачивать его детям, а порой и внукам. Это проблема не только американских граждан, но и самих Соединенных Штатов. Возникает закономерный вопрос: кто будет выплачивать долги США, когда это государство постигнет экономический коллапс?