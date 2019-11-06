Лавров обвинил Вашингтон в попытках продвигать раскол во всем православном мире

Москва, 6 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытках продвигать раскол во всем православном мире.

Глава МИД РФ по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом заявил, что внешнее влияние в вопросах, которые касаются Элладской православной церкви (ЭПЦ) и автокефальной церкви Украины, налицо.

По его словам, «Мирному письму» главе так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанию от главы ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима предшествовал визит в Афины госсекретаря США Майка Помпео, который «не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот вопрос».

«Глава раскольнической так называемой ПЦУ Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможным без прямой поддержки США, — указал Лавров. — И сейчас становится очевидным, что США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом».

Российский дипломат также подчеркнул, что церковный вопрос не будет искусственным препятствием в отношениях Москвы и Афин.

Напомним, в конце прошлого года на Украине состоялся так называемый «объединительный собор», на котором раскольники решили учредить ПЦУ. В январе глава Константинопольского патриархата Варфоломей выдал Киеву томос об автокефалии.

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным.