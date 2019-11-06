Пользователи «Одноклассников» получили доступ к статистике

Москва, 6 ноября. Техническая команда социальной сети «Одноклассники» ввела новую функцию, которая многим может прийтись по душе. Пользователям ОК предоставили доступ к статистике профилей.

Теперь обычные люди имеют такие же возможности аналитики, как и верифицированные звезды. Данный инструмент позволяет изучить охват и количество аудитории в пользовательских профилях, увидеть географию и активность своих друзей, а также контент, пользующийся у них наибольшей популярностью.

В первую очередь такая информация будет полезна для людей, занимающихся продвижением своего бизнеса в социальных сетях, говорится в блоге «Одноклассников». Статистика наглядно показывает, как пользователи реагируют на те или иные посты, что выгодно как бизнесменам, так и начинающим авторам, желающим создавать по-настоящему уникальный контент.

Отметим, что доступ к статистике могут получить лишь те пользователи, у которых в друзьях больше 100 человек. Для того, чтобы активировать сбор статистики, нужно зайти в настройки и найти соответствующую опцию. Сделать это можно как в веб-интерфейсе ОК, так и в мобильной версии, а также через приложения для iOS и Android.

Отметим, что ранее в ОК заработала система продвижения страниц известных артистов, блогеров и общественных деятелей. Кроме того, верифицированным звездам и группам был предоставлен доступ к статистике. Для удобства также был создан так называемый рекламный кабинет, через который пользователи могут найти свои аудиторию в соцсети.