Уличенная в связях с похоронной мафией Соболь пытается отшутиться в соцсетях

Москва, 6 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, выдвигавшаяся на выборы в Мосгордуму, не стала опровергать информацию о своих связях с похоронным бизнесом. При этом протеже скандального блогера Алексея Навального до сих пор не отчиталась о средствах, потраченных на провальную политическую кампанию.

В преступной схеме по получению денег замешан и муж юриста ФБК Сергей Мохов. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, группа бизнесменов, афиллированных с московской похоронной мафией, передала через супруга Соболь пять миллионов рублей на ведение ее предвыборной кампании в Мосгордуму. Взамен Любови Соболь было выдвинуто требование пролоббировать интересы бизнесмена Юрия Манилова и оказать давление на его конкурентов с позиции депутата столичного парламента.

Однако депутатом юрист «Фонда борьбы с коррупцией» так и не стала, а потому продавить интересы воротил похоронного бизнеса не сможет, пишет Nation News. Несмотря на это, отрабатывать крупный транш ей все же нужно, и поэтому Соболь с Моховым изображают идеальную семью, чтобы не вызывать лишних подозрений со стороны кладбищенских бандитов, считает журналист Леся Рябцева.

Экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов, в свою очередь, отметил, что Любови Соболь следовало публично опровергнуть информацию о том, что она и ее супруг связаны с похоронной мафией. Однако сторонница Алексея Навального сделать этого так и не смогла.

А вот блогер Илиас Меркури предполагает, что преступники из ритуального бизнеса могли через Любовь Соболь заказать журналисту «Медузы» Ивану Голунову расследование о своих конкурентах.

Соболь же, вместо того, чтобы опровергнуть эту информацию, пытается отшутиться в социальных сетях.

Кроме того, она заявляла, что деньги на ведение предвыборной гонки ей удалось собрать «с помощью фандрайзинга».

При этом, как отмечает издание, юрист ФБК стала одной из 30 выдвиженцев в МГД, которые до сих пор не отчитались о расходах на избирательную кампанию и были оштрафованы на 25 тысяч рублей. Такая позиция вызывает сомнения в честности сторонницы Навального, использующей, возможно, деньги преступных российских и иностранных меценатов.