Боевики обстреляли жилой квартал в сирийском Алеппо, есть пострадавшие

Дамаск, 6 ноября. Не менее шести мирных граждан получили различные ранения в результате обстрела боевиками в среду одного из кварталов города Алеппо в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Согласно данным канала, выпущенные боевиками снаряды рухнули в районе Дворца правосудия. Уточняется, что обстрел велся с территорий западнее Алеппо.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. Сирийское руководство на сегодняшний день занимается политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.