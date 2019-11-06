Сирия, 6 ноября. Боевики обстреляли жилой квартал в Алеппо, шесть мирных жителей получили ранения. Беспилотники ВВС Турции нейтрализовали двух курдских боевиков на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты в северо-восточных районах Латакии и нанесли удары по опорным пунктам джихадистов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны радикалов на юге провинции Идлиб, обстреляли укрытия альянса «Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо, в Ракку перебросили конвой подкрепления с боеприпасами.

Курдские вооруженные группировки: потеряли двух боевиков под Рас-аль-Айном в Хасаке, в Ракке обмениваются ударами с турецкой армией у города Айн-Исса.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, на севере провинции Хасака потеряли четырех бойцов и ликвидировали двух курдских радикалов с помощью беспилотника.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции в горных районах продолжают работу ВВС Сирии. Утром несколько вертолетов и истребители Су-24 нанесли удары по высотам Курдских гор, а также в предместья города Кабана и Аль-Тах, которые заняты джихадистами альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ), как сообщает новостной медиаресурс THIQA. Точечные удары по опорным пунктам радикалов были нанесены также на высотах гор Аль-Акрад. Авиаудары совпали с активными действиями Сирийской арабской армии (САА), подразделения, которые ведут артиллерийский и ракетный обстрел укрытий боевиков в предместьях Кабаны.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения САА производят подрыв боеприпасов в поселке Аль-Махдум в окрестностях города Алеппо, о чем сообщает новостное агентство SANA. Саперы прочесали территорию поселка с металлоискателями и подорвали все боеприпасы и мины-ловушки, которые им удалось обнаружить, на военном полигоне за городской чертой.

Военнослужащие сирийской армии к западу от столицы провинции обстреляли укрытиям радикалов в районе поселка Мансур, как передает новостной медиаресурс THIQA. Ракетный удар был нанесен по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Тель-Мусайбин. Напомним, что отдельные отряды альянса «Тахрир аш-Шам» сохраняют активность в провинции, на прошлой неделе радикалы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Алеппо, в результате чего пострадало несколько мирных жителей, включая ребенка, который погиб на месте.

Агентство SANA сообщает, что джихадисты, который укрываются в промышленной зоне на западных окраинах города Алеппо обстреляли улицу Нил, в результате чего пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Несколько снарядов приземлись рядом с Дворцом Правосудия. Детали происшествия еще будут уточнятся.

Провинция Идлиб

Беспилотник ВКС РФ нанесли точечные удары в окрестностях деревни ар-Ракая на юге Идлиба, где укрываются радикалы исламистских бандформирований, как передает портал Baladi Network.Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район поселка Аль-Мушарифа и Ан-Наджия, где сбросили на укрепления боевиков бомбы.

Отмечаются вылеты самолетов ВВС Сирии в район ключевого города Джиср-аш-Шугур на западе провинции, где также были атакованы опорные пункты джихадистов и места их скопления, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Одновременно с обстрелами с воздуха, САА наносит удары из тяжелой артиллерии по линиям обороны боевиков у поселков Хазарин, Хиш, Маар-Зита.

Провинция Ракка

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреливают позиции турецкой армии и союзных фракций у поселка Хафия и к юго-западу от города Тель-Абъяд, о чем сообщает агентство Rojava Network. Силы протурецкого ополчения пытаются отодвинуть отряды курдских радикалов под городом Айн-Иссой, где стороны обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами. Пока ни одна из группировок не заявила о своих потерях.

В район Айн-Иссы прибыл конвой из 40 грузовиков с оружием и боеприпасами для сирийской армии и союзных сил, о чем сообщает источник в сети Twitter (@AzadiRojava). Отмечается, что военнослужащие САА усиливают свои позиции на севере провинции.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека отмечает, что курдские радикалы пытаются прорвать линию обороны турецкой армии в районе поселка Баб-аль-Хава и у деревни Заркан, а также в предместьях поселка Абу-Расин члены SDF убили четырех бойцов протурецких фракций и еще нескольких ранили в ходе перестрелки. Два члена SDF были убиты в районе Баб-аль-Хава в результате авиаудара, который нанесли ВС Турции с помощью беспилотников, как сообщает медиаресурс Alk Habour 21.

Источник также же сообщает, что в городе Рас-аль-Айн один ополченец погиб при попытке демонтировать мину, оставшуюся после отступления из города курдских радикалов «Демократических сил».