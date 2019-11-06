Скончался литературный критик Лев Аннинский

Москва, 6 ноября. Советский и российский литературный критик Лев Аннинский скончался в возрасте 85 лет, сообщил публицист Николай Подосокорский в своем Facebook-аккаунте.

Литературного критика не стало 6 ноября. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Смерть литературоведа также подтвердил телеведущий и писатель Александр Архангельский.

Аннинский работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина» и других. Несколько раз становился обладателем Национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинациях: «Лучший сценарист» и «Телевизионный документальный сериал».