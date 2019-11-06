«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Украиной на транзит газа

Москва, 6 ноября. Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен лишь при обоюдном отказе от претензий. Об этом сообщила в среду пресс-служба российской компании.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер обсудил эту тему с уполномоченным правительства Германии по транзиту голубого топлива через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Так, глава компании обратил внимание на необходимость решить до заключения нового транзитного соглашения ряд крайне важных вопросов, в том числе урегулировать судебные споры между Москвой и Киевом, следует из сообщения.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — сообщила пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что речь идет и об отмене вердикта Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафных санкций за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа с 2009 по 2015 год на 86 млрд гривен, а позже получил вердикт суда Киева на обязательное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 млрд гривен.

Текущие российско-украинские соглашения на транзит и поставку голубого топлива завершаются в конце 2019 года. Последние трехсторонние консультации с участием Европейской комиссии (ЕК) по дальнейшей судьбе транзита состоялись 27 октября. На прошедшей встрече российская сторона представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными разногласиями и поставками газа на Украину, но успехов достигнуто не было.