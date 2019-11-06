Миллер обсудил с представителем Германии газовую сделку с Украиной

Москва, 6 ноября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос заключения нового транзитного контракта с Киевом с 2020 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба российского газового предприятия.

По словам Миллера, до заключения нового договора важно решить несколько принципиальных вопросов. В частности, речь идет об урегулировании судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» и взаимный отказ от претензий. Также, по его словам, необходимо прекратить судебные разбирательства по контрактам на поставку и транзит газа из России и восстановить баланс коммерческих интересов.

Кроме того, как указал глава «Газпрома», вторым вопросом является готовность Украины осуществлять прямые закупки российского газа с 2020 года.

«Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора», — указывается в сообщении российской компании.

В том случае, если Киев не успеет выполнить все указанные пункты к 1 января 2020 года, то «Газпром» готов продлить действующий транзитный контракт на переходный период.

В середине октября Миллер в рамках рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что продление действующего контракта по транзиту газа между Россией и Украиной с актуализацией рыночных условий может стать единственным путем выхода из кризиса. По его словам, до перехода Украины на Третий энергетический пакет еще далеко. Также Миллер заметил, что «Газпром» готов предложить Украине «нулевой вариант» по отзыву всех исков.

Напомним, Киев настаивает на продлении действующего контракта по транзиту газа на 10 лет. Договор, как заявила украинская сторона, должен гарантировать ежегодные поставки 60 млрд кубометров газа с возможностью увеличения до 90 млрд кубометров. В свою очередь в Москве указали на готовность рассмотреть вопрос сохранения транзита, если он будет экономически обоснован и при условии отзыва всех судебных исков к «Газпрому».

Во вторник исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская государственная компания готова снизить сумму исковых требований к «Газпрому» в случае сохранения транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году. Он также указал на необходимость заключить контракт на транзит российского газа с новым оператором. По его словам, Киев не намерен продлевать действующий контракт «Нафтогаза» с «Газпромом».