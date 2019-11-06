Скончался выдающийся российский генетик Скрябин

Москва, 6 ноября. Выдающийся генетик и академик Российской академии наук (РАН) Константин Скрябин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил представитель РАН.

«Константина Георгиевича Скрябина не стало сегодня ночью», — рассказал источник РИА Новости.

Скрябин стоял у истоков геномных исследований в Советском Союзе и в России. В 70-х и в 80-х годах XX века ученый был одним из основных организаторов работ по расшифровке геномов живых организмов. С 1991 года Скрябин возглавлял «Центр «Биоинженерия» РАН, являющийся одним из самых крупных российских биотехнологических центров.

При участии и под руководством Скрябина велись инновационные исследования в области молекулярной биологии и генетической инженерии, пишет «Газета.ру». Результаты этих работ нашли применение на практике. В сферу деятельности Скрябина входило создание нановакцин и других биологически активных наноструктур для применения в медицине.

Кроме того, выдающийся ученый организовал крупномасштабные работы по генетической характеристике населения России. Это позволило составить генетические карты жителей страны. Также данные исследования внесли вклад в установление связей между генетическими особенностями и предрасположенностью к каким-либо заболеваниям и обеспечили возможность составления «генетического паспорта» гражданина.