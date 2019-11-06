Катрин Денев госпитализировали в Париже

Париж, 6 ноября. Известная французская актриса Катрин Денев в ночь на среду была госпитализирована в Париже.

Причина госпитализации неизвестна, однако уточняется, что артистка находится в тяжелом состоянии и нуждается в хорошем медицинском обследовании, передает RT со ссылкой на французскую газету Parisien.

Отметим, что Катрин Денев является одной из самых культовых французских актрис и пользуется народной любовью. В 2015 году скандально известный журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кинодиву. Денев была изображена в виде куба в розовом костюме на переднем плане. Карикатуру сопровождала надпись: «Подозрительный предмет обнаружен на Круазетт». Картину дополняли испуганные фотографы, побросавшие аппаратуру и вскарабкавшиеся на пальму. Один из них произносит: «Ложная тревога — это Катрин Денев!».

При этом рисунок, который должен был вызвать смех, спровоцировал у общественности и СМИ совершенно другую реакцию — искреннее возмущение.

Катрин Денев снималась в фильмах «Голод», «Последнее метро», «Тристан», «Астерикс и Обеликс в Британии», но звездой мирового кинематографа ее сделал фильм «Шербурские зонтики» 1964 года, в котором она дебютировала в качестве актрисы. Некоторые картины, в которых играла Денев, являются общепризнанными шедеврами киноискусства. Речь, в частности, идет о ленте «Отвращение» Романа Полански и «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.