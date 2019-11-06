Путин призвал руководство МВД работать над укреплением доверия со стороны общества

Москва, 6 ноября. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия к своей службе со стороны общества. К этому призвал президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Глава государства отметил, что жители страны судят об эффективности правоохранительный системы по уровню подготовки и качеству работы полиции и других структур МВД.

«Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

В своей речи российский лидер также затронул тему работы Росгвардии. Он отметил, что в обязанности росгвардейцев входят и поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, и контроль за оборотом оружия, и охрана объектов инфраструктуры. Глава государства добавил, что по этим и другим направлениям действовать необходимо четко и слаженно.

Говоря о работе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Владимир Путин подчеркнул, что ведомству нужно обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы. По его словам, добиться этого можно в том числе путем жесткого отбора сотрудников и повышения качества их подготовки.

Ранее на встрече российский лидер сообщил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности.