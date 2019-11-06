Совфед РФ поддержал сокращение рабочего дня для жительниц сел

Москва, 6 ноября. Совет Федерации поддержал закон о введении сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности России. Решение сенаторы приняли на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Сокращение рабочего дня для женщин в селах не скажется на размере заработной платы. Закон гарантирует им не более 36 часов рабочего времени в неделю, однако зарплата останется на уровне 40-часовой рабочей недели.

Документ также устанавливает оплату труда на местах, где рабочий день разделен на части. Подчеркивается, что зарплата там устанавливается в повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.

На прошлой неделе специалисты сайта по поиску работы проанализировали рынок вакансий и составили топ высокооплачиваемых должностей с заработком от 200 тысяч рублей.

Специалисты сервиса по поиску персонала в свою очередь провели масштабное исследование об условиях работы. Как оказалось, россияне ради четырехдневной рабочей недели готовы трудиться даже без перерыва на обед, передает «Известия».