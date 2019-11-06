ФСБ предотвратила 39 террористических преступлений в 2019 году, сообщил Путин

Москва, 6 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили 39 преступлений террористической направленности за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

«Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности», — цитирует слова российского лидера ТАСС.

Глава государства добавил, что хорошие результаты были достигнуты и по другим направлениям работы. Речь идет в том числе о противодействии зарубежным спецслужбам. Владимир Путин также отметил работу СВР: президент России подчеркнул, что служба проводит системный и глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз. По его словам, материалы Службы внешней разведки являются основой стратегических решений.

В середине октября глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников сообщил, что в результате оперативных действий в 2019 году были задержаны 679 боевиков, 22 из которых «склонены к отказу от террористической деятельности». Кроме того, по словам Бортникова, за прошедшие девять месяцев было обнаружено и ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.