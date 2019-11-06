Знание русского языка открывает большие возможности для молодежи, заявил Путин

Москва, 6 ноября. Хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной участникам и гостям II съезда Общества русской словесности.

Глава государства высоко оценил усилия Общества русской словесности, которые направлены на укрепление позиций русского языка как инструмента межнациональной коммуникации. Российский лидер выразил уверенность, что работа съезда будет способствовать развитию современных методик преподавания в сфере гуманитарных дисциплин, а также окажет влияние на формирование читательской культуры среди молодежи.

«Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения», — говорится в обращении президента.

Общество русской словесности является приемником Общества любителей российской словесности, которое было образовано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. В 1992 году общество было воссоздано как региональная общественная организация. В марте 2016 года Общество русской словесности возглавил патриарх Кирилл.