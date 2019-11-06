Росстат назвал регионы с самыми высокими учительскими зарплатами

Москва, 6 ноября. Самые высокие зарплаты у учителей зафиксированы на Чукотке. Такие данные в среду привел Росстат по итогам первых девяти месяцев года.

По информации агентства, чукотские учителя получают в среднем 99 042 рубля. За Чукоткой следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (97 530 рублей), Москва (97 282 рубля), Сахалин (86 760 рублей) и Ненецкий автономный округ (79 831 рубль).

При этом самые маленькие учительские зарплаты зафиксированы в кавказских регионах — в Северной Осетии, (21 999 рублей), Кабардино-Балкарии (22 139), Карачаево-Черкессии (22 203 рубля), Ингушетии (22 291 рубль) и Дагестане (23 046 рубля), сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что Совфед предложил решить проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах целевым набором. Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов напомнил, что проект бюджета на 2020 год предполагает увеличение финансирования здравоохранения на федеральном уровне на 345 млрд рублей, образования — на 52 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин также обратил внимание на оплату труда учителей. По его словам, стимулировать педагогов нужно с помощью достойной зарплаты. Речь идет о выплатах за классное руководство и участие в развитии «Московской электронной школы» (МЭШ). Градоначальник подчеркнул, что зарплата учителей выросла втрое в течение последних лет.