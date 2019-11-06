В Кремле прокомментировали слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Москва, 6 ноября. Слова президента России Владимира Путина о двухуровневой системе высшего образования были ответом на конкретное высказывание выступившего на заседании Совета по русскому языку спикера, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что это было заявление в общем контексте.

Ранее глава российского государства усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке учителей по русскому языку. По словам Путина, будущие педагоги должны получать полноценное образование в течение пяти лет, благодаря чему после окончания обучения молодые специалисты смогут начать преподавательскую деятельность в школе.

«Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных изменениях в системе высшего образования.

Чиновник подчеркнул, что заявление главы государства — «ответ на конкретные слова, которые один из выступающих говорил».

Во вторник российский лидер провел заседание Совета по русскому языку, на котором обсуждался ряд вопросов, в том числе закон «О государственном языке РФ».