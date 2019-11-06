Украину приравняли по уровню опасности для работы журналистов к Сомали и Палестине

Национальный союз журналистов Украины признал, что с начала года в стране случилось более 60 нападений на работников прессы. А Международная федерация журналистов (МФЖ) и вовсе приравняла ее по степени опасности работы к таким «передовым» государствам, как Палестина и Сомали. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева, самого опасного города для работников СМИ.

Как заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко, Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с наивысшим уровнем опасности для работы журналистов. Особенно опасным для них городом назвали Киев. При этом федерация начала кампанию «Конец безнаказанности за преступления против журналистов», цель которой — привлечь внимание общественности к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. Как сообщили в МФЖ, в 2019 году федерация уделит особое внимание пяти особенно проблемным странам — это Филиппины, Сомали, Перу, Палестина и Украина.

Томиленко напомнил, что с 1995 года в стране были убиты 16 журналистов, включая семь иностранных. При этом обеспокоенность и НСЖУ, и Международной федерации прессы вызывает то, что украинские СМИ в основном принадлежат олигархам, это приводит к жесткой внутренней цензуре и ограничениям в выборе тем для публикаций. Кроме того, МФЖ акцентировала особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия, Олеся Бузины, Павла Шеремета и Вадима Комарова.

В этом году ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине ничуть не улучшилась, сообщил глава НСЖУ. Только с начала года в стране произошло более 60 нападений на журналистов, что зафиксировала и организация «Индекс физической безопасности журналистов».

«В октябре 2019-го было зафиксировано четыре таких инцидента — два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области. По статистике, в нашей стране каждый шестой день кто-нибудь нападает на работников прессы. Часто это заканчивается для журналистов моральными и физическими травмами, утратой дорогостоящей аппаратуры. В таких условиях нетрудно понять, почему международные структуры внесли нас в список особо опасных стран».

Секретарь НСЖУ Лина Кущ уточнила, что в четырех случаях из десяти нападения происходят на женщин-журналистов.

«Во время таких атак женщин-репортеров оскорбляют по половому и национальному признакам, унижают их по возрастному признаку, семейному положению или из-за внешнего вида. Многие наши коллеги-женщины получают после таких нападений тяжелые моральные травмы».

Кроме того, отметила она, самым печальным является даже не количество нападений на работников СМИ, а тот факт, что практически ни одно дело о нападении не доведено до конца украинскими правоохранительными органами. То есть преступления против СМИ сегодня остаются на Украине фактически безнаказанными.

Все эти данные были обнародованы накануне парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов, которые назначены на 6 ноября. Они пройдут в Верховной раде впервые за 10 лет. На слушаниях выступят журналист-шпион, бывший «узник Кремля» Роман Сущенко, замминистра внутренних дел и создатель сайта «Миротворец» Антон Геращенко и глава Нацполиции Игорь Клименко. Выступят в Раде и представители международных организаций: глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, зампред офиса Совета Европы на Украине Елена Литвиненко и глава представительства Freedom House в стране Мэтью Шааф.

Накануне слушаний в Раде Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала «эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами». В ООН вспомнили самые резонансные преступления. Это расстрел в 2015 году 45-летнего журналиста и писателя Олеся Бузины в Киеве, подрыв в автомобиле на киевской улице 44-летнего Павла Шеремета, нападение в Херсоне на 33-летнюю активистку Екатерину Гандзюк и странная смерть под Харьковом экологического активиста Николая Бычко. 23-летнего мужчину нашли повешенным в 2018 году в лесу. Из последних случаев в ООН назвали убийство черкасского журналиста Вадима Комарова — в мае 2019-го 55-летнего мужчину жестоко избили, и после 45 дней пребывания в коме он умер.