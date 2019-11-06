Экс-депутат Рады рассказал, как Кличко попытается избежать тюрьмы

Мэр Киева Виталий Кличко попытается перевести уголовное дело о коррупции в политическую плоскость, чтобы избежать суда и ответственности, утверждает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против бывшего главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Об этом заявляет агентство «Украинские новости».

Издание сообщает, что НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — сообщило бюро.

Кроме того, члены парламента подозревают столичного мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц в особо крупных размерах за счет средств Киева.

Спиридон Килинкаров не сомневается, что за спиной Кличко стоят «воры и коррупционеры». На нем лежит ответственность как распорядителя финансовых ресурсов.

«Он подписывает все документы как мэр города. Несмотря на то, что его используют, он дает право это делать. Однако за это все равно нужно будет нести ответственность. У меня не вызывает никаких сомнений, что там есть масштабные хищения. Поэтому если такие основания для возбуждения уголовного дела есть, то пусть расследуют. Вопрос в том, будет ли это уголовное дело доведено до логического завершения и будет ли решение суда», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

У Кличко нет никакого иммунитета от уголовного дела, подчеркивает политик. По его словам, у мэра Киева есть большие связи на Западе, в том числе в США.

«Возможно, он попытается это уголовное дело, связанное с коррупцией, перевести в политическую плоскость как средство защиты от возможного суда и привлечения его к уголовной ответственности. Это он будет активно продвигать и делать. Он будет связывать криминал с политическим преследованием», — сообщил собеседник ФАН.

Кличко мог лоббировать интересы третьих стран, которые напрямую противоречили интересам Украины, замечает экс-депутат Рады.

«Возможно, был нанесен материальный ущерб Украине. Я не исключаю этого, так как сложно назвать людей, которые пришли к власти на Украине, патриотами. Это коллаборанты, которые всегда действовали в интересах другой страны», — добавил Килинкаров.

В конце октября депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.