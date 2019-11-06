Кличко обвинили в госизмене и хищении средств на Украине

Киев, 6 ноября. Уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко возбуждено на Украине, сообщили представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Фигурантами уголовного дела стали Кличко и два его заместителя. Их обвиняют в госизмене и хищении средств.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — приводит слова представителей ведомства агентство «Украинские новости».

Ранее в суд поступила жалоба на Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей. Мэр Киева и его подчиненные проходят по статьям «Получение неправомерной выгоды», «Злоупотребление служебным положением», «Государственная измена», «Хищение госсредств» и другим. Наказание по этим статьям предполагает до 15 лет лишения свободы.

На рассмотрение суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

В конце октября депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.