Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Кличко обвинили в госизмене и хищении средств на Украине

34
0 Оставить комментарий

Кличко обвинили в госизмене и хищении средств на Украине

Киев, 6 ноября. Уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко возбуждено на Украине, сообщили представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Фигурантами уголовного дела стали Кличко и два его заместителя. Их обвиняют в госизмене и хищении средств.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — приводит слова представителей ведомства агентство «Украинские новости».

Ранее в суд поступила жалоба на Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей. Мэр Киева и его подчиненные проходят по статьям «Получение неправомерной выгоды», «Злоупотребление служебным положением», «Государственная измена», «Хищение госсредств» и другим. Наказание по этим статьям предполагает до 15 лет лишения свободы.

На рассмотрение суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.

Кличко обвинили в госизмене и хищении средств на Украине

В конце октября депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

infox - new
Источник: «Украинские новости»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров