Песков прокомментировал результаты опроса россиян о желании перемен

Москва, 6 ноября. Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как приверженцы резких перемен, так и плавных. Об этом заявил в среду во время традиционного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги социологического опроса граждан страны о необходимости перемен.

Песков отметил, что не знаком с итогами соответствующего опроса, поэтому не в курсе, с какой степенью доверия можно к исследованию относиться.

«Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных», — указал пресс-секретарь лидера РФ, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле желание граждан страны к радикальным реформам.

Он также обратил внимание, что приверженцы и тех, и противоположных желаний есть в любом обществе.

Ранее в среду столичный центр Карнеги и «Левада-центр» представил совместное исследование, согласно которому некоторые граждане РФ желают кардинальных перемен в стране. В результатах опроса указывалось, что некоторые опрошенные согласны с тем, что перемены возможны лишь при серьезных изменениях в политической системе.