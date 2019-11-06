На узбекско-таджикской границе уничтожены 15 боевиков ИГИЛ. События дня. ФАН-ТВ

Боевики уничтожены на узбекско-таджикской границе Жестокое нападение совершили боевики на узбекско-таджикской границе. Сегодня ночью примерно в 50 км от Душанбе группа неизвестных атаковала заставу «Ишкобод» и расстреляла двух человек — сотрудника МВД Таджикистана, а также одного пограничника. К месту ЧП преступники доехали на четырех авто, а свои лица скрыли масками. Силовики дали отпор и уничтожили 15 бандитов, еще пятеро задержаны. Все боевики оказались членами запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Как выяснилось, они пришли со стороны Афганистана и в дальнейшем планировали серию терактов. Стоит отметить, что на прошлой неделе Таджикистан и Узбекистан вели переговоры о демаркации границы. Кроме того, 6 ноября в Таджикистане отмечается национальный праздник — День Конституции. Связано ли все это с минувшим нападением, оперативники сейчас выясняют.

Самолет экстренно сел в Шереметьево Не без приключений обошелся очередной рейс из столичного аэропорта «Шереметьево». Пассажирский лайнер Boeing 777, следуя из Москвы в доминиканский город Пунта-Кана, совершил экстренную посадку, вернувшись в пункт вылета. По предварительным данным, у воздушного судна компании Royal Flight возникли неполадки с двигателем (какие именно, не уточняется). Экипаж развернул «боинг» обратно «Шереметьево» и около двух часов кружил над аэропортом, сжигая топливо. После этого он успешно приземлился. На борту находились 488 человек и, к счастью, никто не пострадал. Их временно разместили в гостинице, а вот самолет сейчас отправлен на технический осмотр.

Лавров выступил на форуме о свободе СМИ Политическая цензура, дискриминация, двойные стандарты — какие проблемы существуют сегодня в информационном поле? Об этом и не только поговорили гости форума «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ». Сегодня он проходит в Москве с участием более чем 200 человек: политиков, журналистов и различных экспертов. На открытии конференции выступил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он призвал ОБСЕ усилить меры по борьбе с цензурой: «Считаем, что ОБСЕ следует прилагать все усилия для борьбы с давлением на журналистов, цель которого — уничтожение неугодной точки зрения. По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих — размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ. В частности, Лавров напомнил об июльском форуме в Лондоне. Тот прошел с громким названием «Конференция по свободе СМИ», только вот организаторы попросту не пустили на встречу российских дипломатов и журналистов. Такой вот парадокс с двойными стандартами.