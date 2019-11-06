Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Россию признали комфортной страной для работы журналистов

41
0 Оставить комментарий

Россию признали комфортной страной для работы журналистов

Москва, 6 ноября. Корреспондент Иван Голунов заявил, что Россия является комфортной страной для работы представителей СМИ, отметив доступность открытой информации.

«Россия довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много открытых госреестров, которые помогают журналистам-расследователям даже во многих странах», — сказал корреспондент во время конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России», проходящей в Москве.

Голунов обратил внимание на то, что журналист не сможет оперативно узнать информацию, к примеру, о владельцах недвижимости во Франции или Британии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров