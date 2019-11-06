Россию признали комфортной страной для работы журналистов

Москва, 6 ноября. Корреспондент Иван Голунов заявил, что Россия является комфортной страной для работы представителей СМИ, отметив доступность открытой информации.

«Россия довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много открытых госреестров, которые помогают журналистам-расследователям даже во многих странах», — сказал корреспондент во время конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России», проходящей в Москве.

Голунов обратил внимание на то, что журналист не сможет оперативно узнать информацию, к примеру, о владельцах недвижимости во Франции или Британии.