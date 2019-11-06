Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей

Москва, 6 ноября. Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов напомнил, что проект бюджета на 2020 год предполагает увеличение финансирования здравоохранения на федеральном уровне на 345 млрд рублей, образования — на 52 млрд рублей. По его словам, важной задачей остается не только модернизация учреждений и строительство новых, но и их наполнение.

Сенатор констатировал, что во многих регионах России есть нехватка специалистов — страдает сфера образования и медицины. Согласно статистике, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%, не хватает учителей-предметников и воспитателей в детских садах. Отрицательными факторами являются большая нагрузка и низкая заработная плата, пояснил Кутепов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый напомнил о проведенном 22 октября заседании Совета по региональному здравоохранению, на котором обсуждались способы решения проблем дефицита медкадров. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что помочь решить эту проблему может целевой набор в медицинские вузы.

По словам Круглого, человек, получающий медицинское образование за счет бюджета, обязан знать, где будет работать — то есть у него должен быть «целевой договор», по которому ему придется отработать в определенном месте по той специальности, которую он выбрал.