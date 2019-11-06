Москва, 6 ноября. Москва готова взаимодействовать с Дамаском по вопросу обеспечения контроля и безопасности на сирийских территориях, где располагались лагеря «Демократических сил Сирии» (SDF), в которых курдские вооруженные формирования держали пленных террористов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы в целом взаимодействуем с сирийским правительством с тем, чтобы суверенитет Сирии был восстановлен на всей национальной территории», — сказал Вершинин, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Напомним, в середине октября силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса (расположен в северной части провинции Ракка) после ухода из населенного пункта курдских формирований, связанного с антитеррористической операцией Турции в САР. Позже в СМИ появились сообщения, что боевики SDF перед своим уходом из региона выпустили боевиков ИГ1 из лагеря в Айн-Иссе.

По словам одной из «жен ИГИЛ»1, когда турецкая артиллерия начала наносить удары по силам SDF в районе Айн-Иссы, охрана SDF открыла двери заключенным. Женщина рассказала, что бежала вместе с девятью другими «женами ИГИЛ» французского происхождения и с их 25 детьми.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий было уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь шла об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе SDF. Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время боевых действий в Сирии курдские формирования захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом в разгар борьбы с терроризмом в Сирии неоднократно появлялись сообщения, что курдские боевики не уничтожают сторонников ИГ, а уговаривают их сдать земли и вступить в ряды своих бандформирований, таких как SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.