Педофил-либертарианец Светов вызван на допрос в СК

Москва, 6 ноября. Лидера незарегистрированной «Либертарианской партии» Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в отношении Светова организована доследственная проверка по статье 135 УК РФ «Развратные действия». РЕН ТВ сообщает, что либертарианцу грозит лишение свободы на срок от трех лет. В течение десяти дней с момента начала проверки следователи должны принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе от уголовного преследования. Сам Светов подтвердил, что его вызвали на допрос в СК, однако называть причину отказался.

Отметим, что ранее Роскомнадзор внес Instagram-аккаунт Светова в реестр страниц с запрещенным контентом. Лидер «Либертарианской партии» публиковал в соцсети снимки полуобнаженных несовершеннолетних девочек. Кроме того, ранее Светов получил 30 суток административного ареста за участие в незаконных митингах, прошедших в Москве летом 2019 года, а также за призывы к массовым беспорядкам.