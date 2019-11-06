Сенатор Цеков услышал здравый голос из США из-за совета признать Крым российским

Бывший сотрудник американской дипломатической службы США Деннис Ортблад, заявляя о необходимости признания Вашингтоном Крыма частью России, говорит правильные вещи и беспокоится за отношения между странами, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Экс-сотрудник дипслужбы посоветовал США признать Крым частью России для улучшения отношений с Россией. Об этом он написал в статье для журнала The National Interest.

«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью реалистической политики в отношении России, которая в конечном итоге принесёт выгоду, в отличие от наших санкций», — рассказал Ортбланд.

В частности, он предлагает пересмотреть санкции против Москвы и признать российский статус Крыма.

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — подчекивает Ортбланд в статье.

Кроме того, по мнению бывшего дипломата, для возрождения российско-американских отношений необходимо возобновление переговоров о контроле над вооружениями, пересмотр роли НАТО и активизация программ обмена студентами между Россией и США.

Как отмечает Сергей Цеков, американский дипломат сделал очень здравое заявление, т. к. США неизбежно признают Крым частью России.

«Чем раньше это произойдет, тем лучше. Нет смысла создавать сложности себе и другим странам, когда можно очевидные вещи назвать своими именами. Я выступаю за то, чтобы здравый смысл озвучивался как можно раньше», — заявил Цеков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сенатор, оценивая заявление из США, полагает, что экс-дипломат выступает как эксперт, который говорит правильные вещи и беспокоится за отношения между Россией и США.

«В связи с этим он предлагает здравые мысли. А есть люди, которые просто занимаются болтовней и у них нет реального желания улучшить отношения. Они Крым не признают и санкции вводят. А в этом заявлении услышали здравый голос», — рассказал член Совфеда.

По словам Цекова, в США есть люди, которые могут объективно оценивать вхождение Крыма в состав России.

Крым стал частью РФ весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Сегодня все больше западных политиков призывают отказаться от политики санкций и признать, что Крым является частью России. К примеру, в августе глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы. Чуть позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым навсегда стал частью России и никогда не вернется в состав Украины. Он подчеркнул, что «этот вопрос закрыт раз и навсегда».

В начале октября депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер, который возглавил делегацию западных стран в Крыму, призвал прекратить санкции против полуострова. Он отметил, что антикрымские санкции по сути являются нарушением прав человека, поскольку вводят ограничения против ни в чем не повинных людей.