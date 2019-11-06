Трамп расширил военную миссию в Сирии для кражи нефти вместе с курдскими боевиками

Президент США Дональд Трамп одобряет идею проведения «расширенной» военной миссии для захвата и контроля всех нефтяных полей на востоке Сирии. Это вызывает «серьезнейшие правовые опасения» и грозит крупным взрывом, если американские войска нанесут удар по сирийским или российским силам, кричат американские СМИ.

Источник в Белом доме рассказал Associated Press на условиях анонимности, что расширенная военная миссия по «охране» сирийской нефти осуждалась на совещании в пятницу. По новому плану, американские войска вместе с «силами охранения» — вооруженными бандформированиями курдов «Демократические силы Сирии» (SDF) — займут территорию Заевфратья от Дейр-эз-Зора до Хасаки, протяженностью порядка 150 километров.

В минувшую пятницу новый американский план оккупации Сирии был еще далек от законченного вида: генералы Пентагона лишь представили Трампу привлекательный план захвата и разграбления нефтяных ресурсов. При этом неизвестно даже количество войск, которые планируется разместить на этих обширных пустынных землях между границей Ирака и притоком Евфрата рекой Хабур.

Эта территория — сирийская зона арабских племен. Террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1» захватили нефтяные месторождения, которые кормили арабские кланы восточной Сирии. После на эти земли пришла международная коалиция во главе с США и боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», которые окончательно оттеснили арабов и установили в регионе жесткий оккупационный режим, преследующий одну цель — вывоз нефти.

«Военные советы», созданные курдскими боевиками, силой угроз и оружия оттеснили местное население от управления регионом, наладив незаконный вывоз нефти на север, в Иракский Курдистан. Местное население неоднократно пыталось бунтовать; на сходах в Хасаке и Ракке советы шейхов арабских племен неоднократно говорили, что хотят вернуться под руку Дамаска и не иметь дел с курдскими террористами.

Доход от разграбления восточной Сирии достигает 30 млн долларов в месяц, указывали в Минобороны РФ, которые отправляются на «черные счета» американских наемников и спецслужб. Чтобы продолжать эксплуатацию стремительно деградирующих месторождений, Пентагон вынужден был нарушить санкции Минфина США и ввезти в Сирию оборудование для нефтедобычи.

Известно, что США планируют разместить главную базу своих сил в ближнем Заефратье, в Ас-Суваре. Он находится прямо напротив небольшого плацдарма Сирийской арабской армии на левом берегу Евфрата, в районе населенных пунктов Сальхия и Хушам, перед заводом «Коноко». Американцы явно опасаются удара с этого направления — и вероятнее всего, именно здесь планируют разместить обещанные ранее «полбатальона танков».

Решение президента США является абсолютно незаконным с точки зрения международного права, и заголовки американских СМИ, отнюдь не дружественных Трампу, повторяют эту мысль сегодня на разные лады. На фоне бурной борьбы за объявление импичмента президент Трамп совершает невероятные по своей наглости шаги, не хуже акробата балансируя между обещанием вернуть американские войска домой; отчаянным давлением Пентагона, где не хотят признать, что война против Дамаска проиграна из-за вмешательства России и требуют урвать хотя бы сирийскую нефть; и необходимостью отбивать постоянные атаки Демократической партии США, где немедленно готовы воспользоваться поводом предъявить обвинение ненавистному президенту-миллиардеру.

Самая опасная ситуация складывается на севере Сирии — юристы в Пентагоне, отмечает Associated Press, отчаянно работают над согласованием приказов для американских оккупационных войск. Что должны делать американские солдаты, если их попытается выгнать с нефтяных месторождений Сирийская арабская армия? А если армия России? Если раньше американцы, прикрываясь борьбой с ИГИЛ1, могли претендовать на законность своих действий в Сирии, то теперь, когда территориальный «халифат» был разгромлен, а руководство в Белом доме сбросило маски и открыто объявило о захвате нефти, любой шаг американских командиров в Сирии станет преступлением.

Сейчас миру стали очевидны действия США, поэтому Трамп отбросил любую скромность и идет напролом, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что в истеблишменте США идет настоящая война.

«В Конгрессе Трампа резко раскритиковали за это решение. А поскольку он ведет войну со своим Конгрессом — он сделал ответный выпад, — указал эксперт. — Трамп прекрасно понимает, что потеря этих месторождений и их переход в руки законного правительства — очень серьезный козырь для Дамаска. Зона американского контроля от Дейр-эз-Зора до Хасаки — там больше всего нефти. Во многом тут влияет присущая Трампу сиюминутность решений, потому что другого решения они просто найти не могут. А какое может быть другое решение? Просто уйти? Потеря лица. Заявить, что будем удерживать под контролем? Но их же все равно оттуда вытеснят. Им рано или поздно придется уходить, им даже курдские боевики скажут: «Убирайтесь, вы нам мешаете».

Действиями американцев в Сирии недовольны абсолютно все, поэтому раньше или позднее Пентагону придется убрать войска. Для этого у России и Сирии есть немало способов.

«Ситуация предполагает большое количество решений. Наиболее жесткий — блокирование американских группировок в их зоне контроля, на нефтепромыслах. Перекрыть стратегические маршруты — и все. Они, конечно, будут использовать авиацию. Однако сама по себе сложившаяся ситуация будет прямой конфронтацией. И тогда — кто первый нажмет на курок? — задается вопросом собеседник ФАН. — Россия этого не сделает, Дамаск этого не сделает. А если сделают американцы — то полностью облажаются перед международным сообществом, которое и так уже скрежещет зубами, глядя на то, что делает Трамп».

Вероятнее всего, объявленную Белым домом стратегию в ближайшее время свернуть не получится — какой бы она не была незаконной и опасной, как бы ни шокировала европейских «партнеров» США, она сейчас представляет последнюю соломинку для планов Вашингтона в Сирии. Шансы Трампа на победу на выборах по-прежнему высоки — и он не хочет потерять лицо и отказаться от Сирии до переизбрания.

«Скорее всего, Трамп переизберется на предстоящих выборах. Так что при Трампе. Но ситуацию надо решать уже сейчас, хотя до выборов много времени. Ситуация критическая. Потому что американцы сейчас встречают противостояние по всем векторам — поссорились с турками — отступили. И турки всему миру показали, что американцев можно умыть, ткнуть носом куда надо. При этом они предали курдских боевиков, которые ответили им: тогда уходили. И кто теперь поддержит их в Сирии? Ирак требует, чтобы они с их территории убрались, — напомнил Иван Коновалов. На Ближнем Востоке никто не хочет их видеть, они в панике мечутся и единственная ситуация, когда они могут держаться на этой территории — именно держась за нефтепромыслы. Потеряют нефтепромыслы — получат пинком по зад вообще отовсюду».

1 Организация запрещена на территории РФ.